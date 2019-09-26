Общество

На базе ИК-4 прошли совместные тактико-специальные учения силовых структур Псковской области

На базе ИК-4 УФСИН России по Псковской области сотрудники уголовно-исполнительной системы региона совместно с представителями территориальных органов Росгвардии, МВД и МЧС отработали действия личного состава при осложнении оперативной обстановки в исправительном учреждении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

По легенде учений, в 06.00 утра в учреждении группа осужденных напала на сотрудников дежурной смены. Осужденные спровоцировали между собой драку, в результате чего возникла непосредственная угроза жизни и здоровью осужденных и персонала учреждения. При попытке урегулировать ситуацию преступники оказали групповое неповиновение и стали выдвигать невыполнимые требования.



Осужденные устроили поджоги, завалы и баррикады на путях возможного ввода сил и средств. Количество бунтующих возросло, групповые неповиновения планомерно переросли в массовые беспорядки. Проводимые переговоры с преступниками не увенчались успехом, они продолжали настаивать на своих требованиях.



Тогда оперативным штабом УФСИН России по Псковской области было принято решение о проведении специальной операции по ликвидации массовых беспорядков с привлечением спецназа «Зубр» регионального УФСИН, а также специальных подразделений Росгвардии, МВД и МЧС. Действия участников учения были скоординированы, все работали грамотно и слаженно.

В ходе массовых беспорядков часть осужденных, вооруженных подручными средствами, воспользовавшись ситуацией, захватили сотрудников колонии и стали удерживать их в административном здании. Тогда руководителем оперативного штаба УФСИН России по Псковской области было принято решение на проведение еще одной специальной операции по освобождению заложников. В результате слаженных действий спецназа УФСИН «Зубр» и СОБР Управления Росгвардии заложники были освобождены, преступники задержаны.

В проведении тактико-специальных учений было задействовано более 400 сотрудников силовых ведомств и более 20 единиц техники, в том числе вертолет. Поставленные задачи тактико-специального учения выполнены в полном объеме.

- Подобные мероприятия проводятся для координирования действий между взаимодействующими структурами при отработке умений и навыков в случае реального возникновения чрезвычайных обстоятельств, а также повышения личностной готовности сотрудников УИС к действиям в особых условиях, - подвел итоги первый заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов.