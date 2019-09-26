Общество

Праздничные встречи для пенсионеров проходят в Псковской области при участии единороссов

Праздничные встречи, приуроченные ко Дню пожилого человека, проходят в районах Псковской области. Соорганизаторами мероприятий в рамках партпроекта «Старшее поколение» выступают активисты и сторонники «Единой России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Я уже не первый год езжу поздравлять пенсионеров в Полоное, и нам приходилось собираться в старом здании. Отрадно, что в этот раз праздник состоялся в другом, отремонтированном помещении, - рассказал депутат фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Геннадий Григорьев. - С появлением в деревне комфортного культурного центра люди старшего поколения даже задумали создать свой хор. Ведь они молоды душой и полны оптимизма!»

Своими планами порховские пенсионеры поделились с парламентарием в ходе встречи 30 сентября. Они беседовали за чашкой чая и слушали любимые песни в исполнении творческого коллектива «Забава».

В тот же день при участии единороссов праздник состоялся в пыталовской деревне Гавры. Крепкого здоровья, долголетия, внимания родных и близких пенсионерам пожелали глава района Вера Кондратьева и глава волости, секретарь первичного отделения Партии №322 Валерий Васильев.

Творческим подарком для людей «серебряного возраста» стало выступление хора «Рябинушки» и других местных артистов, которые танцевали, пели и читали монологи. Также для пенсионеров были предусмотрены фотозоны, где предлагалось сделать снимок на память.