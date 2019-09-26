Общество

Началась процедура выборов нового члена в состав Общественной палаты Псковской области четвертого состава

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной палаты Псковской области Галины Неваленной, на основании статьи 5 и статьи 7 закона Псковской области от 09.03.2017 № 1751 «Об Общественной палате Псковской области» начинается процедура выбора нового члена Общественной палаты Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в срок до 16 октября зарегистрированные на территории области структурные подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений направляют предложения о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты Псковской области губернатору области по адресу: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, 23.

Контактное лицо: Николаева Анастасия Дмитриевна, консультант отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодежной политики администрации области, телефон 299-142.

Выдвижение кандидата в члены Общественной палаты некоммерческой организацией осуществляется в соответствии с требованиями, установленными частями 4 - 6 статьи 8 федерального закона от 23.06.2016 № 183 «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» и статьей 5 закона Псковской области от 09.03.2017 № 1751 «Об Общественной палате Псковской области» путем направления предложения о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты, к которому должны прилагаться следующие документы:

1) документально подтвержденные сведения о выдвигаемом кандидате, включающие в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), гражданство, дату и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность, род занятий (в случае отсутствия места работы или службы);

2) личное заявление выдвигаемого кандидата о согласии баллотироваться в члены Общественной палаты;

3) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной приказом МВД России.