Общество

Переход на цифровое телевидение в Псковской области выходит на финишную прямую

Мы долго готовились к переходу на цифровое телевидение, и наконец мы выходим на финишную прямую. Об этом сегодня, 1 октября, заявил заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков на совещании по переходу на цифровое вещание, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил, что Псковская область вошла в четвертую волну перехода на цифровое вещание и отказа от аналогового телевидения.

На совещании было отмечено, Псковская область - регион непростой из-за большой численности населенных пунктов и количества людей, проживающих в них.

В ходе обсуждения вопроса была подчеркнута необходимость работы с операторами спутниковой связи в населенных пунктах области и мониторинг ситуации с количеством приставок в районах и их ценовой категорией.

Николай Цветков отметил, что после перехода на цифровое телевидение на горячую линию информирования населения о переходе на цифровое телевизионное вещание будет поступать множество звонков и поэтому необходимо не только принять и обработать их, но и обеспечить обратную связь с населением.

Напомним, в Псковской области аналоговое телевещание будет отключено 14 октября. В области сформирован штаб по переходу на цифровое телевизионное вещание, заседания которого сейчас проводятся в еженедельном формате. После 1 октября актуальные вопросы с участием глав муниципалитетов будут обсуждаться ежедневно.