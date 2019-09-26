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Общество

С 14 октября колл-центр по вопросу перехода на «цифру» будет работать с 8 до 22 часов

01.10.2019 14:56|ПсковКомментариев: 0

Более 1550 обращений жителей Псковской области поступило на горячую линию о переходе на цифровое телевизионное вещание.
Об этом сегодня, 1 октября, сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев на совещании по переходу на цифровое вещание, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из всей массы обращений около 650 заявок поступило по вопросу подключения цифрового вещания.

Денис Матвеев сообщил, что с 14 октября до 1 ноября колл-центр по вопросу перехода на «цифру» будет работать с 8 до 22 часов.

Отметим, что горячая линия работает по 4 направлениям: технические вопросы, заявка на вызов волонтеров, спутниковое оборудование, компенсация за приобретаемое оборудование для малоимущего населения.

Денис Матвеев рассказал, что пиковая нагрузка на горячую линию идет, в основном, от Великих Лук и Пскова по вопросам, связанным с вызовом волонтеров для помощи в переходе на цифровое телевидение.

Напомним, телефон горячей линии в Псковской области 88001006011.

Теги: #цифровое ТВ
Источник: Псковская Лента Новостей
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