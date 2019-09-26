Общество

Три аппарата УЗИ последнего поколения поступили в Псковскую областную больницу

В Псковскую областную клиническую больницу поступила партия современного высокотехнологического медицинского оборудования. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, по нацпроекту «Здравоохранени учреждение получило три аппарата УЗИ премиум класса и велоэргометр.

«Сейчас в медицине появились более современные методы проведения диагностических исследований. Мы получили аппараты УЗИ последнего поколения, которые позволяют внедрить современные технологии визуализации, провести более точные, детальные исследования сердца, сосудов и внутренних органов пациентов. Оборудование, которое мы имели раньше, конечно, во многом морально устарело», - отметил главный врач больницы Анатолий Волков.

Высокотехнологичные датчики аппаратов передают изображения такого качества, что можно легко обнаружить мельчайшие изменения в тканях и органах или визуализировать глубокие структуры брюшной полости пациента с «плохим» ультразвуковым окном. Превосходная чувствительность цветного доплера дает возможность увидеть мельчайшие нюансы кровотока. Анатолий Волков также добавил, что сейчас врачи-аппликаторы проводят обучение медицинского персонала, чтобы максимально полно использовать возможности нового оборудования.

Велоэргометр уже успешно используется специалистами на базе отделения функциональной диагностики и ультразвуковых исследований.

Стоимость аппаратов УЗИ составила более 36 млн рублей, велоэргометр - более 500 тыс рублей. Оборудование приобретено на средства федерального бюджета в рамках подпрограммы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В ее рамках больница в ближайшее время получит и ангиографическую систему - аппарат для комплексной оценки состояния сосудов (артерий, вен, капилляров, лимфатических сосудов) и проведения стентирования. В настоящее время ведется подготовка помещения для установки оборудования. Ранее по подпрограмме «Борьба с онкологическими заболеваниями» Псковская областная клиническая больница получила семь хирургических мониторов общей стоимостью более 2,7 млн рублей.

Всего в этом году из консолидированного бюджета Псковской области на приобретение медицинского оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет направлено более 750 млн рублей.