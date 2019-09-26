Общество

В Псковской области проходит акция Росгвардии «Заботой согреем сердца»

В Международный день пожилых людей, в рамках всероссийской акции Росгвардии «Заботой согреем сердца», псковские росгвардейцы навестили ветерана войск правопорядка Петра Заруцкого и его супругу Полину, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Офицеры пожелали ветеранам долгих лет жизни и крепкого здоровья, вручили букет цветов и памятный подарок.

Петр Заруцкий в 1942 году был мобилизован и направлен служить в войска НКВД в Иркутск. Вскоре был переведен на учебу в военное училище Свердловска. По его окончании в 1945 году лейтенанта Петра Заруцкого направили на службу оперуполномоченным контрразведки.

Затем была служба на Севере, в Казахстане, где по выслуге лет молодой и полный сил он сменил род деятельности и прослужил еще 25 лет в гражданской обороне.

Отметим, в ходе всероссийской акции Росгвардии «Заботой согреем сердца», по всей стране военнослужащие и сотрудники ведомства посещают ветеранов, дома престарелых и другие социальные учреждения и проводят для их постояльцев культурно-досуговые мероприятия.