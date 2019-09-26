Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
и снова #Пушкинбал
Как уменьшить платежи за землю?
Инвестклимат - благоприятный
Премия «Бизнес-Успех» Псков, 3 октября
Сапоги на первые морозы
Проверьте дымоход и вентиляцию!
30 лет успеха
Дом от А до Я
Телефон прямого эфира 56-73-72
Как сделать дома тепло
Тёмная лошадка кому быть главой?
Дойная корова или опора?
 
 
 
ещё Общество 26.09.2019 23:4122 «Дело Ульяны Михайловой». Что дальше? 01.10.2019 15:070 Всю информацию о переходе на цифровое вещание можно найти на портале Смотрицифру.псков.рф 01.10.2019 14:580 В Псковской области проходит акция Росгвардии «Заботой согреем сердца» 01.10.2019 14:560 Псковской таможней возбуждено 11 административных дел по незаконному перемещению сигарет 01.10.2019 14:560 С 14 октября колл-центр по вопросу перехода на «цифру» будет работать с 8 до 22 часов 01.10.2019 14:420 Три аппарата УЗИ последнего поколения поступили в Псковскую областную больницу
 
 
 
Самое популярное 29.09.2019 10:276 Участники ралли «Псков Ганзейский» пострадали в серьезных авариях во время соревнований. ФОТО 29.09.2019 14:1214 Псковичам приходится штурмом брать пригородные автобусы. ВИДЕО 29.09.2019 12:362 В России изменился список документов для приема на работу 30.09.2019 19:4612 Ульяна Михайлова допрошена в качестве подозреваемой 30.09.2019 12:3816 В ОЭЗ «Моглино» намерены построить предприятие по производству одноразовой посуды из дерева
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области проходит акция Росгвардии «Заботой согреем сердца»

01.10.2019 14:58|ПсковКомментариев: 0

В Международный день пожилых людей, в рамках всероссийской акции Росгвардии «Заботой согреем сердца», псковские росгвардейцы навестили ветерана войск правопорядка Петра Заруцкого и его супругу Полину, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Офицеры пожелали ветеранам долгих лет жизни и крепкого здоровья, вручили букет цветов и памятный подарок.

Петр Заруцкий в 1942 году был мобилизован и направлен служить в войска НКВД в Иркутск. Вскоре был переведен на учебу в военное училище Свердловска. По его окончании в 1945 году лейтенанта Петра Заруцкого направили на службу оперуполномоченным контрразведки.

Затем была служба на Севере, в Казахстане, где по выслуге лет молодой и полный сил он сменил род деятельности и прослужил еще 25 лет в гражданской обороне.

Отметим, в ходе всероссийской акции Росгвардии «Заботой согреем сердца», по всей стране военнослужащие и сотрудники ведомства посещают ветеранов, дома престарелых и другие социальные учреждения и проводят для их постояльцев культурно-досуговые мероприятия. 

 

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 495 человек
01.10.2019, 15:120 Потребление рыбы в РФ откатилось на 55 лет назад - эксперт 01.10.2019, 15:080 Сергей Грахов: В Псковской области модернизация теплосетей приведет к уменьшению стоимости услуг 01.10.2019, 15:070 Всю информацию о переходе на цифровое вещание можно найти на портале Смотрицифру.псков.рф 01.10.2019, 14:580 В Псковской области проходит акция Росгвардии «Заботой согреем сердца»
01.10.2019, 14:560 Псковской таможней возбуждено 11 административных дел по незаконному перемещению сигарет 01.10.2019, 14:560 С 14 октября колл-центр по вопросу перехода на «цифру» будет работать с 8 до 22 часов 01.10.2019, 14:420 Три аппарата УЗИ последнего поколения поступили в Псковскую областную больницу 01.10.2019, 14:330 Переход на цифровое телевидение в Псковской области выходит на финишную прямую
01.10.2019, 14:250 Сюрпризы в кассе: коллектив Псковской областной филармонии поздравляет с Международным днем музыки 01.10.2019, 14:190 Псковский Росреестр приглашает на работу водителя 01.10.2019, 14:140 «Эхономика» с Сергеем Граховым. ВИДЕО 01.10.2019, 13:550 Власти Псковской области назвали причины задержки подачи отопления в жилые дома
01.10.2019, 13:432 Коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» обратился к губернатору в связи с изъятием автобусов 01.10.2019, 13:380 Рост доходов пожилых - важнейшая задача государства 01.10.2019, 13:370 Рокеры, выступавшие на одной сцене с Noise MC и Animal Джаz, приедут в Псков 01.10.2019, 13:250 Художник, что рисует соль
01.10.2019, 13:070 Началась процедура выборов нового члена в состав Общественной палаты Псковской области четвертого состава 01.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Сергеем Граховым 01.10.2019, 12:540 ООО «АЛОК»: Новый агроинвестор Псковской области с далеко идущими планами 01.10.2019, 12:490 На базе ИК-4 прошли совместные тактико-специальные учения силовых структур Псковской области
01.10.2019, 12:350 Праздничные встречи для пенсионеров проходят в Псковской области при участии единороссов 01.10.2019, 12:264 Комитет по здравоохранению Псковской области подозревают в сговоре с участником торгов 01.10.2019, 12:190 Псковский филиал Академии ФСИН России участвует во всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне 01.10.2019, 12:170 42% россиян работают не по специальности
01.10.2019, 12:070 В Псковской области определили лучших легкоатлетов 01.10.2019, 12:000 Кредит под 8,5% могут получить псковские бизнесмены в рамках программы Минэкономразвития РФ 01.10.2019, 11:590 В Пскове впервые пройдет премия «Бизнес-Успех» 01.10.2019, 11:530 В Псковской области запрещен ввоз 20 тонн белорусской моркови
01.10.2019, 11:440 Ежедневно более 100 человек прививаются в выездном ФАПе в Пскове 01.10.2019, 11:420 Уже месяц в Псковской области реализуется проект «Учись, студент!» 01.10.2019, 11:410 Депутаты предложили полностью запретить платные парковки у соцобъектов 01.10.2019, 11:390 В 2019 году число псковичей, желающих привиться от гриппа, значительно снизилось
01.10.2019, 11:370 На улице Хвойной в Пскове отремонтируют водопровод 01.10.2019, 11:330 Из-за усиления ветра в «Псковэнерго» введен режим повышенной готовности 01.10.2019, 11:290 Эксперт: Сейчас самое подходящее время для вакцинации от гриппа 01.10.2019, 11:271 Сергей Грахов станет гостем программы «Эхономика»
01.10.2019, 11:270 Закон о цифровых правах вступил в силу в РФ 01.10.2019, 11:250 В Псковской области от гриппа привито более 111 тысяч человек 01.10.2019, 11:190 Великолучанин заплатил 10 тысяч рублей мошенникам за якобы покупку автокресла 01.10.2019, 11:170 Ранний завтрак в городском кафе «Вкус и цвет» для «ранних пташек»
01.10.2019, 11:160 В Пскове отпраздновали 80-летие Валентина Курбатова 01.10.2019, 11:150 ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию 01.10.2019, 11:140 Россияне начали покупать подержанные машины по трейд-ин 01.10.2019, 10:520 Житель Дновского района снова осужден за неявку на постановку на учет в полиции после освобождения из тюрьмы
01.10.2019, 10:521 Александр Котов поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека 01.10.2019, 10:210 Межрегиональный фестиваль «Молодежь за здоровый образ жизни» прошел в Печорах при поддержке Псково-Печерского монастыря 01.10.2019, 10:200 Великолукского таксиста обокрали при выполнении заказа 01.10.2019, 10:185 Михаил Ведерников: Мы делаем все возможное, чтобы окружить пожилых людей заботой и вниманием
01.10.2019, 10:160 Об усилении ветра предупреждают жителей Псковской области 01.10.2019, 10:122 Издранное с кровью 01.10.2019, 09:560 Росгвардейцы задержали пьяного пушкиногорца на «Фольксвагене» 01.10.2019, 09:530 Псково-Печерский монастырь вошел в десятку самых посещаемых святынь России
01.10.2019, 09:330 Прокуратура: На улице Октябрьской в Дедовичах отсутствуют необходимые дорожные знаки 01.10.2019, 09:080 22 человека эвакуировали при тушении пожара в Пустошке 01.10.2019, 09:045 Россиянам предрекли серьезный рост доходов 01.10.2019, 09:020 Администрация Великих Лук поздравляет с Международным днем пожилых людей
01.10.2019, 08:572 Пешехода сбили на улице Ипподромной в Пскове 01.10.2019, 08:440 Жителей Псковского района приглашают на Единый день приема граждан» участковыми 01.10.2019, 08:390 Запрет на приготовление шашлыков на балконах вступил в силу в России 01.10.2019, 08:370 Божественная литургия прошла в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (в Крестах). ФОТО
01.10.2019, 08:370 В России начался призыв в армию 01.10.2019, 08:322 На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей 30.09.2019, 22:580 Псковичи вернулись с призовыми местами с межрегионального турнира по тяжелой атлетике 30.09.2019, 22:490 Как вести себя при обнаружении пожара, рассказали жителям Невеля
30.09.2019, 21:380 Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников 30.09.2019, 21:205 Россиян задержали при попытке вывезти чемодан еды из турецкого отеля 30.09.2019, 20:540 Школьники из Нойса приехали в Псков 30.09.2019, 20:320 Житель Гдовского района приговорен к 200 часам обязательных работ за «пьяное» вождение
30.09.2019, 20:140 «Дорблю» с горчицей: Заплесневелую сосиску в тесте продавали в псковском гипермаркете 30.09.2019, 19:560 Диетолог рассказала, как не набрать вес после отказа от сигарет 30.09.2019, 19:4612 Ульяна Михайлова допрошена в качестве подозреваемой 30.09.2019, 19:374 Более 12 млрд рублей планируют потратить на теплые туалеты в школах РФ
30.09.2019, 19:230 Сайты, через которые продавали «липовые» сертификаты о владении русским языком, выявила гдовская прокуратура 30.09.2019, 19:080 Дедовичские дошкольники стали победителями всероссийского конкурса рисунков по безопасности дорожного движения 30.09.2019, 18:542 Стоять до завтрашнего утра - псковичи жалуются на очередь за проездными 30.09.2019, 18:430 Отделение ПФР по Псковской области: Управлять доставкой пенсии можно онлайн
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.