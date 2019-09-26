Общество

Всю информацию о переходе на цифровое вещание можно найти на портале Смотрицифру.псков.рф

Портал Смотрицифру.псков.рф работает на территории Псковской области. Об этом сегодня, 1 октября, сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев на совещании по переходу на цифровое вещание, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Это страница в интернете, где желающие могут оставлять заявку на вызов волонтера.

Денис Матвеев пояснил, что некоторые жители региона не хотят звонить на горячую линию и активно используют данный сервис.

Отметим, что на данном портале можно найти необходимую информацию о переходе на цифровое вещание, рекомендации по выбору приставок и иного оборудования для перехода на цифру, а также пошаговую инструкцию о переходе на цифровое вещание.