Общество

Перевозки пассажиров на ОЖД за 9 месяцев выросли на 6%

За 9 месяцев 2019 года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено 126,8 млн пассажиров, что на 6% выше уровня аналогичного периода 2018 года. Из них в дальнем следовании отправлено 15,9 млн (+8,5%), в пригородном сообщении – 110,9 млн (+5,5%).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОЖД, пассажирооборот с начала года вырос на 5,4% и по итогу девяти месяцев составил 16,3 млрд пасс-км, из них в дальнем следовании – 12 млрд пасс-км (+5,2%), в пригородном сообщении – 4,3 млрд пасс-км (+6%).

В сентябре с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено 14,8 млн пассажиров, что на 4% превышает показатели сентября 2018 года. Количество пассажиров поездов пригородного сообщения составило 13,2 млн человек (+4%), пассажиров поездов дальнего следования – 1,6 млн (+4,2%).

Пассажирооборот на территории Октябрьской железной дороги в сентябре 2019 года составил более 1,7 млрд пасс-км, что на 3,4% превышает показатель сентября прошлого года. Пассажирооборот в дальнем следовании в сентябре 2019 года составил 1,2 млрд пасс-км (+3%), в пригородном сообщении – 525 млн пасс-км (+4,4%).