Трудовая инспекция Псковской области в октябре проверит 10 предприятий и ИП

Государственная инспекция труда Псковской области в октябре проверит 10 предприятий, организаций и ИП.
Так, в соответствии с планом проверок в октябре трудовая инспекция проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в:
- ООО «Энергия»
- ООО «Калория Э. М»
- ООО «Строительное управление №7»
- ООО «Псковдорспецстрой»
- ООО «АСТ-Партнер»
- ООО «Профтехстрой»
- ООО «Евротехнологии»
- МП «Стругокрасненские тепловые сети»
- ИП Ксенофонтов Ф.Ю.
- ГКУСО ПО «Центр социального обслуживания Себежского района».