Трудовая инспекция Псковской области в октябре проверит 10 предприятий и ИП

Пешехода сбили на улице Ипподромной в Пскове

Администрация Великих Лук поздравляет с Международным днем пожилых людей

22 человека эвакуировали при тушении пожара в Пустошке

В России начался призыв в армию

Божественная литургия прошла в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (в Крестах). ФОТО

Запрет на приготовление шашлыков на балконах вступил в силу в России

Жителей Псковского района приглашают на Единый день приема граждан» участковыми

На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей

Псковичи вернулись с призовыми местами с межрегионального турнира по тяжелой атлетике

Как вести себя при обнаружении пожара, рассказали жителям Невеля

Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников