Общество

Николай Цветков призвал увеличить число волонтеров для помощи в переходе на цифровое телевидение

На территории Псковской области более 200 подготовленных волонтеров осуществляют помощь населению в переходе на цифровое вещание. Об этом сегодня, 1 октября, сообщила руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская на совещании по переходу на цифровое вещание, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В основном, волонтеры - это студенты и члены молодежных организаций региона.

Николай Цветков отметил, что количество волонтеров недостаточно, и в ближайшее время необходимо оперативно закрыть потребность в волонтерах.