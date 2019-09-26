Общество

Около 350 домохозяйств в Псковской области не смогут принимать цифровой сигнал

Около 350 домохозяйств в 63 населенных пунктах Псковской области не смогут принимать цифровой сигнал после отказа от аналогового телевидения. Об этом сегодня, 1 октября, сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев на совещании по переходу на цифровое вещание, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как сообщили по ВКС представители администраций районов области, к примеру, в Порхове в 45 домохозяйствах будет недоступен цифровой сигнал, но половина из них являются нежилыми, в Лавровской волости Печорского района - 23 дома, а в Новоржевском районе - в 5 населенных пунктах.

Денис Матвеев порекомендовал еще раз провести разъяснительную работу с населением, четко обозначить проблемы и при необходимости оказать помощь.

Как сообщила в ходе совещания первый заместитель председателя комитета по соцзащите населения Татьяна Селиверстова, в Псковской области 625 малоимущим семьям возмещены затраты на приобретение оборудования для перехода на цифровое телевидение.