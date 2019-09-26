Общество

Акция «Дорога к обелиску» проходит в Невеле в рамках партпроекта «Историческая память»

В Невеле стартовала акция «Дорога к обелиску», которая объединила более 200 местных жителей. Активное участие в ней в рамках партпроекта «Историческая память» принимают члены и сторонники «Единой России».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, акция приурочена к 76-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. «Долг каждого, кто с уважением относится к отечественной истории, - поддерживать в порядке воинские захоронения. Такие дела - это лучшее, что мы можем сделать для сохранения памяти о великом народном подвиге в годы Великой Отечественной войны», - сказал секретарь местного отделения партии Виктор Зуев.

На сегодня приведены в порядок воинские захоронения в районном центре - на улицах Ленина, Красноармейской, Маншук Маметовой, а также в Усть-Долысской, Туричинской и Ивановской волостях.

Всего на территории Невельского района находится 86 мест, связанных с увековечиванием памяти павших и воинских захоронений, где покоятся более 22 тысяч бойцов, погибших в боях за освобождение от захватчиков.

Освобождение Невельского района началось 6 октября 1943 года в период Невельской наступательной операции. Город был избавлен от фашистов в течение дня, но бои с большими потерями за освобождение района продолжались до конца 1943 года.