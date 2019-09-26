Общество

В Псковской области стартовал 16-й региональный конкурс по пожарной и электробезопасности для четвероклассников

В сентябре в Пскове и Великих Луках прошли акции «Детство – территория безопасности», где учащиеся четвертых классов общеобразовательных школ смогли увидеть спецтехнику, оборудование и инструменты, которыми пользуются в своей работе энергетики, пожарные и спасатели. По традиции такими акциями открывается ежегодный региональный конкурс по пожарной и электробезопасности для школьников. Организаторами мероприятия уже в 16-ый раз выступают комитет по образованию Псковской области, ГУ МЧС России по Псковской области, филиал «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» и областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества.

Конкурс нацелен на углубленное изучение школьниками правил пожарной и электробезопасности и проводится в три этапа в течение учебного года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго».

В ходе первого этапа, который продлится с 30 сентября по 25 октября, для учащихся четвертых классов образовательных учреждений Псковской области будут организованы тематические занятия с приглашением энергетиков и спасателей, экскурсии в местные электросети и пожарные части, интерактивные викторины и тестирования. Как показывает практика предыдущих лет, мероприятия первого этапа ежегодно охватывают порядка пяти тысяч четвероклассников. По итогам первого этапа будут сформированы команды, которые будут представлять свои школы и муниципалитеты во втором этапе конкурса.

Во втором этапе ребятам предстоит два испытания – защита своих проектов по пропаганде правил пожарной и электробезопасности и тематическая «Игра по станциям». Этот этап проводится с 20 ноября по 13 декабря. Для подготовки проектов к этому состязанию школьники приходят в подшефные детские сады, в младшие классы и даже на родительские собрания, где рассказывают об основных правилах безопасного поведения при возгорании или вблизи электросетевого объекта, после чего отчет о проделанной работе представляют на суд конкурсного жюри. В ходе «Игры по станциям» четвероклассники демонстрируют знания, полученные на первом этапе конкурса. Ребятам представит пройти станции, посвященные правилам эвакуации, действиям при пожаре, безопасности на водных объектах. Одна из игровых станций – «Безопасное электричество» - разработана специалистами «Псковэнерго» и посвящена правилам обращения с бытовыми электроприборами и поведения возле энергообъектов на улице. Команды, признанные лучшими на этом этапе, выходят в финал.

Заключительная часть конкурса пройдет в Пскове и Великих Луках в феврале 2020 года. Это творческое соревнование, на котором ребята представляют тематические видеоролики о правилах пожарной и электробезопасности, созданные по собственным сценариям. Как показывает практика, видеоролики-финалисты конкурса активно используются при проведении тематических занятий по безопасности для различных аудиторий от детских садов до летних лагерей отдыха.

Региональная комплексная акция по пожарной и электробезопасности проводится с 2003 года. Тогда по инициативе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей при активном содействии Управления образования г. Пскова и Псковской областной организации Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) конкурс был проведен впервые. Участие в нем принимали четвероклассники города Пскова. Но уже в следующем, 2004—2005 учебном году конкурс получил статус регионального и прошел во всех общеобразовательных школах Псковской области. С 2006 года соучредителем конкурса является «Псковэнерго». Профилактика детского электротравматизма – одно из ключевых направлений реализации Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на энергообъектах, реализуемой во всех филиалах «Россети Северо-Запад».