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Общество

Елена Бибикова приняла участие в обсуждении хода реализации партпроекта «Старшее поколение»

01.10.2019 16:04|ПсковКомментариев: 0

В Международный день пожилых людей на заседании общественного совета партпроекта «Старшее поколение» в формате видеоконференции обсудили ход его реализации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в мероприятии приняла участие заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Федеральным проектом «Старшее поколение» предусматривается решение задачи по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, приведению стационарных организаций  социального обслуживанию в надлежащий вид, профессиональному обучению лиц предпенсионного возраста.

Участники заседания обсудили проблемы, возникающие в ходе создания системы долговременного ухода,  и меры поддержки, которые могут быть оказаны в рамках партийного проекта.

По поручению президента РФ Владимира Путина, Митруд и Минздрав совместно с Агентством стратегических инициатив и благотворительным фондом «Старость в радость» провели большую работу по разработке и внедрению комплекса мер по созданию системы долговременного ухода (СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Реализация данного проекта началась в 2018 году с шести субъектов, в 2019 году им охвачены уже 12 субъектов. К 2022 году СДУ должна функционировать по всей стране.

Как подчеркнула Елена Бибикова, задача новой системы ухода за пожилыми людьми  -  полный охват нуждающихся в помощи, сбалансированное комплексное социально-медицинское обслуживание на дому, в полустационарной или стационарной форме, в том числе с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержка и развитие семейного ухода.

«Прежде всего, необходим переход с заявительного порядка к выявительному, то есть необходимо выявлять тех людей, которые не смогли сами заявить о своих проблемах, - считает она. - Нужен дифференцированный и индивидуальный подход при определении необходимого объема медико-социальной помощи, а также обучение родственников навыкам ухода и паллиативной помощи на дому. Главное — как можно дольше пожилым людям и людям  с ограниченными возможностями вести обычный образ жизни и получать необходимую помощь в привычной и комфортной обстановке».

Сенатор также отметила, что рост продолжительности жизни и улучшение ее качества - основная задача всех национальных проектов, и создание СДУ - один из способов ее решения. Именно поэтому требуется более широкое вовлечение наряду с бизнесом и социально ориентированных НКО - институтов гражданского общества.

«И в рамках партийного проекта «Старшее поколение» мы можем активно включиться в эту работу - от информирования населения, выявления нуждающихся, до непосредственного оказания помощи и поддержки и контроля объема и качества предоставляемых услуг», - заключила Елена Бибикова. 

Напомним, партийный проект «Единой России» «Старшее поколение» направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения. В различных регионах активисты партпроекта рассказывают пенсионерам о мерах защиты от мошенников, учат пожилых людей работать с компьютерами, благоустраивают территории домов-интернатов для старшего поколения. Кроме того, партпроект выступает за принятие Правительством Федеральной программы по приведению в надлежащее состояние стационарных организаций социального обслуживания (домов престарелых, психоневрологических интернатов и т.д.) на 2018–2022 годы.

Теги: #Единая Россия #старшее поколение
Источник: Псковская Лента Новостей
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