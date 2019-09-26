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Общество

WhatsApp перестанет работать на части смартфонов

01.10.2019 19:16|ПсковКомментариев: 0

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов - речь идет о гаджетах на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, которые считаются устаревшими. В компании отмечают, что сервис на этих устройствах может отключиться в любой момент, поэтому будет целесообразно сменить устройство либо обновить ОС, пишет Газета.ру.

На официальном сайте мессенджера WhatsApp появилось сообщение о том, что с 1 февраля 2020 года сервис прекратит свою работу на некоторых устаревших смартфонах. Речь идет об устройствах, работающих на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8.

При этом руководство WhatsApp предупреждает, что даже до обозначенного выше дедлайна функционал мессенджера на этих ОС может быть ограничен.

«В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время», - говорится в пресс-релизе компании.

Чтобы сохранить возможность пользоваться мессенджером без проблем, следует обновить версию прошивки или приобрести новое, более современное устройство. Сообщается, что на старых версиях операционных систем уже не получится завести новый аккаунт WhatsApp или верифицировать уже существующий.

При этом в WhatsApp порекомендовали пользоваться устройствами с Android 4.0.3 и более поздними версиями, а также iOS 9 и более поздними версиями.

Ранее стало известно о том, что с 31 декабря 2019 года WhatsApp прекращает поддержку устройств на базе операционной системы Windows Phone, от разработки которой пришлось отказаться. 

Впрочем, если верить статистике, эти меры вряд ли затронут большое количество пользователей. По состоянию на май 2019 года лишь 0,3% всех владельцев Android все еще пользуются ОС версий 2.3.3–2.3.7. Что же касается iOS, то версия под номером «10» или старше установлена на 5% устройств Apple. Как уже упоминалось выше, выпуск новых гаджетов на Windows Phone и вовсе прекращен ее создателем.

В середине сентября экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден раскритиковал WhatsApp за несовершенную систему защиты, порекомендовав политикам пользоваться другими средствами связи.

Журналист французской радиостанции France Inter отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон для связи использует Telegram, а премьер-министр страны Эдуар Филипп - WhatsApp. Сноуден назвал такое решение «большой ошибкой», учитывая серьезные посты, которые занимают Макрон и Филипп.

По словам Сноудена, эти сервисы безопаснее обычных SMS-сообщений, но все еще «чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр».

Больше всего претензий у информатора к WhatsApp, который стал частью активов корпорации Facebook в 2014 году. Эдвард Сноуден отметил, что после приобретения мессенджера Facebook «слой за слоем» снимает различные уровни защиты сервиса, чтобы при необходимости читать переписку своих пользователей.

Ранее с критикой в адрес WhatsApp выступил и глава Telegram Павел Дуров. По словам предпринимателя, после устранения одной «дыры» в мессенджере тут же появляются новые.

«Все выявленные проблемы позволяют вести слежку, выглядят и функционируют как бэкдоры», - заявил Дуров.

При этом Дуров подчеркнул, что WhatsApp мог быть вынужден установить бэкдоры по указанию ФБР.

В июне руководство WhatsApp заявило о том, что их сервис готов судиться с юзерами за нарушение правил пользования. В список нарушений входит использование программы «не в личных целях» и применение автоматической рассылки сообщений. По данным пресс-службы WhatsApp, уже сейчас обнаружены и заморожены «миллионы аккаунтов», пойманных на «злоупотреблении».

«Наша платформа изначально создавалась, чтобы помогать людям общаться с их друзьями и любимыми... Используя информацию приложения, мы нашли и заблокировали миллионы злоупотребляющих аккаунтов от использования нашей сети», – заявили в WhatsApp.

В частности, нарушение происходит, если компания публично заявляет о возможности использовать WhatsApp, нарушая при этом правила пользования мессенджером.

«Ничто в этом объявлении не ограничивает право WhatsApp от применения своих условий с использованием технологий. Классификаторы на основе machine learning нам в этом помогают, и мы продолжим их использовать», – добавили в команде приложения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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