Общество

В России планируют изменить правила получения гражданства

Российские власти намерены в перспективе разрешить иностранцам при вступлении в гражданство РФ сохранять первое гражданство. Об этом говорится в сопроводительных документах, подготовленных Минэкономразвития к проекту федерального бюджета на ближайшие три года, сообщает РИА «Новости».

«В перспективе реализация мер миграционной политики позволит… исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан», — говорится в документе.

Кроме того, запланировано упрощение порядка получения вида на жительство, разрешения на временное пребывание и гражданства для иностранных граждан, обучавшихся в российских вузах и ведущих университетах стран СНГ и Балтии.

Ранее МВД предложило упростить получение российского паспорта для иностранцев, которые окончили отечественные вузы. Предполагается, что они смогут подать заявление на гражданство, в том числе по месту пребывания, без получения разрешения на временное проживание и вида на жительство.