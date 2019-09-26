Общество

Граждан не будут спрашивать об уровне их доходов в ходе переписи населения

Росстат в ходе переписи населения будет опрашивать россиян только об источниках доходов, а не об их уровне, сообщил советник главы службы Павел Смелов на пресс-конференции по вопросам проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году, сообщает ТАСС.

«Самый острый вопрос в переписях, покрытый большим количеством мифов, — доходы населения. Сразу говорю — мы не спрашиваем, сколько вы зарабатываете денег, нас это не интересует. Никогда ни в одной стране мира статистика не передаёт эти данные в налоговую», — сказал он, указав, что Росстат интересуют источники доходов — зарплата, дивиденды по вкладам или пенсия.

Советник главы ведомства пояснил, что источники дохода продемонстрируют, сколько людей получают зарплату, а сколько являются безработными. Служба сможет понять, сколько граждан живут на пособия, или это является дополнительным доходом. Смелов указал, что ведомство не интересует также форма собственности жилья.

«Мы при этом не спрашиваем, является ли эта квартира, дом или ещё что-то вашей собственностью, или же вы это снимаете, нас это не интересует, нас просто интересует, в каких условиях вы проживаете», — заявил он.

Смелов отметил, что цель вопросов — выяснить бытовые условия россиян. Речь, по его словам, идёт не только о наличии дома или квартиры, но и о том, что есть в этом жилье: это электричество, Интернет, телевидение, радио, канализация, центральное отопление, горячая и холодная вода. Росстат должен знать, насколько людям доступны все эти условия, сказал он.

Всероссийская перепись населения состоится в октябре 2020 года, в ней будут задействованы все российские регионы. Первые итоги переписи подведут в декабре 2020 года, а в течение 2021-2022 годов будет проводиться более глубокий анализ.