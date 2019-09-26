Общество

ВОЗ заявила о снижении смертности россиян от алкоголя

Сокращение потребления алкоголя в России привело к значительному снижению количества смертей, связанных с употреблением алкоголя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По мнению ВОЗ, это стало результатом «комплекса мер по контролю над алкогольной продукцией, реализуемых государством с 2003 года».

Вывод организации основан на данных специального доклада, посвященного влиянию мер по контролю над алкоголем в России и ожидаемой продолжительности жизни.

Согласно его данным, «общее употребления алкоголя на душу населения с 2003 года непрерывно уменьшается и к 2016 году снизилось на 43%». По информации ВОЗ, снижение этого показателя привело к тому, что с 2003 по 2018 год общая смертность у мужчин сократилась на 39%, у женщин - на 36%. «При этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя», - указали в ВОЗ.

Специалисты международной организации отмечают, что на фоне сокращения употребления алкоголя в России «ожидаемая продолжительность жизни достигла в РФ исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин».

В ВОЗ проанализировали тенденции в России, связанные с употреблением отдельных видов алкогольной продукции. Так, например, с 2003 по 2018 год значительно сократилось употребление водки. Особенно заметно этот показатель уменьшился с 2011 по 2012 год. Кроме того, эксперты с 2001 года фиксируют постоянное снижение употребления самогона среди россиян. Между тем, показатель употребления пива и вина в России в последние годы слегка увеличился.

ВОЗ напоминает, что среди мер, которые были реализованы российскими властями за последние несколько лет, - постепенное повышение акцизов на алкогольную продукцию, введение минимальной розничной цены на водку, внедрение специальной системы мониторинга производства и продажи алкоголя, а также запрет ночной торговли алкогольной продукцией на вынос.

Как ранее сообщалось, 19 сентября Госдума РФ приняла закон о введении новых акцизов - на виноград и виноматериалы. При этом с 2020 года устанавливается единая ставка акциза на вино и шампанское без классификации на российское и не российское. С 1 января 2020 года ставка повысится сразу в шесть раз.

Меры по поддержке российских виноделов позволят снизить для них ставку налогообложения, объяснили в Минсельхозе. Производители, использующие российский виноград, смогут получить налоговый вычет.