Общество

Псковичи выиграли более 10 млн рублей по купленным на почте лотерейным билетам

Клиенты отделений Почты России в Псковской области с начала года приобрели свыше 67 тысяч выигрышных лотерейных билетов. Сумма выигрышей составила более 10 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФПС по Псковской области.

В текущем году самыми активными в плане покупки лотерейных билетов стали жители Великих Лук. За восемь месяцев 2019 года великолукчане приобрели в почтовых отделениях связи более 78 тысяч лотерейных билетов. На втором месте – псковичи: почти 49 тысяч штук и на третьем – жители Порхова, купившие порядка 32,5 тысяч билетов.

Всего с начала 2019 года жители Псковской области приобрели более 217 тысяч государственных лотерейных билетов. Год назад, на начало сентября 2018 года псковичи купили чуть больше 205 тысяч билетов.

«Во всех отделениях почтовой связи Псковской области сегодня можно приобрести широкий ассортимент государственных лотерейных билетов. Это тиражные, электронные и моментальные лотереи», – рассказывает руководитель отдела розничных товаров УФПС Псковской области Наталья Трещева.

Государственные лотереи пользуются популярностью у всех категорий населения региона, начиная от домохозяек и заканчивая руководителями крупных промышленных и финансовых организаций, независимо от возраста.