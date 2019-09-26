Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Инвестклимат - благоприятный
Как уменьшить платежи за землю?
Сапоги на первые морозы
Премия «Бизнес-Успех» Псков, 3 октября
и снова #Пушкинбал
Проверьте дымоход и вентиляцию!
30 лет успеха
Дом от А до Я
Дойная корова или опора?
Как сделать дома тепло
Телефон прямого эфира 56-73-72
Тёмная лошадка кому быть главой?
 
 
 
ещё Общество 26.09.2019 23:4122 «Дело Ульяны Михайловой». Что дальше? 01.10.2019 18:030 До 14 градусов тепла прогнозируют завтра в Псковской области 01.10.2019 17:460 ВОЗ заявила о снижении смертности россиян от алкоголя 01.10.2019 17:370 В Псковском облсовпрофе отметили Праздник мудрости 01.10.2019 17:330 О будущем российского образования подискутировали псковские депутаты, члены Молодежного парламента, педагоги, школьники и студенты 01.10.2019 17:261 Псковичи выиграли более 10 млн рублей по купленным на почте лотерейным билетам
 
 
 
Самое популярное 29.09.2019 10:276 Участники ралли «Псков Ганзейский» пострадали в серьезных авариях во время соревнований. ФОТО 29.09.2019 14:1215 Псковичам приходится штурмом брать пригородные автобусы. ВИДЕО 30.09.2019 19:4612 Ульяна Михайлова допрошена в качестве подозреваемой 29.09.2019 12:362 В России изменился список документов для приема на работу 30.09.2019 12:3817 В ОЭЗ «Моглино» намерены построить предприятие по производству одноразовой посуды из дерева
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ВТБ улучшил условия по кредитованию жилых домов

01.10.2019 17:21|ПсковКомментариев: 0

ВТБ обновил условия ипотечного кредитования для клиентов, планирующих приобрести жилой дом. С 1 октября банк снижает требования к первоначальному взносу и пакету документов, а также к расположению домов и году их постройки.

Кредит по приобретению жилого дома в ВТБ можно оформить по ставке от 10,4%, клиентам с ежемесячными зачислениями на счет доступен дисконт в размере 0,3 п.п. При этом первоначальный взнос снижен на 10% и составляет теперь от 30% от стоимости объекта, для ипотеки с материнским капиталом – от 20%. Возможный срок кредитования – до 30 лет.

«Ориентация на потребности наших клиентов – стратегическая цель работы ВТБ. Мы видим, что интерес к приобретению жилых домов в нашей стране растет, поэтому мы упростили требования к продукту и предоставили нашим заемщикам возможность получить решение по кредиту быстро – без предоставления справки о доходах, по двум документам: паспорту и СНИЛС. Первоначальный взнос при этом составляет от 50% от стоимости объекта, а возможный срок кредитования – до 20 лет», – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.

В рамках предложения ВТБ удаленность жилого дома от города присутствия офиса банка составляет не более 30 км. Год постройки объекта недвижимости на момент оценки не должен составлять более 20 лет.

Подробности на сайте Банка ВТБ https://www.vtb.ru/.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 502 человека
01.10.2019, 18:220 Перекресток улиц Максима Горького и Конной в Пскове закроют для движения транспорта с 2 октября 01.10.2019, 18:120 ГИБДД проверит, нарушал ли Михаил Боярский правила на Невском проспекте 01.10.2019, 18:100 Псковские пограничники пресекли въезд на территорию России 21 украинца 01.10.2019, 18:030 До 14 градусов тепла прогнозируют завтра в Псковской области
01.10.2019, 17:530 Более 100 учителей приняли участие в Региональном дне немецкого языка в ПсковГУ 01.10.2019, 17:460 ВОЗ заявила о снижении смертности россиян от алкоголя 01.10.2019, 17:370 В Псковском облсовпрофе отметили Праздник мудрости 01.10.2019, 17:330 О будущем российского образования подискутировали псковские депутаты, члены Молодежного парламента, педагоги, школьники и студенты
01.10.2019, 17:291 На Инженерной в Пскове иномарка наехала на лужу и врезалась в фонарный столб. ВИДЕО 01.10.2019, 17:261 Псковичи выиграли более 10 млн рублей по купленным на почте лотерейным билетам 01.10.2019, 17:250 Восьмиклассница из Пскова стала серебряным призером «Президентских состязаний» 01.10.2019, 17:210 ВТБ улучшил условия по кредитованию жилых домов
01.10.2019, 17:200 В Пскове стартовал осенний месячник 01.10.2019, 17:181 Сергей Грахов разъяснил невозможность установить через центральное отопление домов Псковской области одинаковую температуру 01.10.2019, 17:120 Граждан не будут спрашивать об уровне их доходов в ходе переписи населения 01.10.2019, 17:000 В России планируют изменить правила получения гражданства
01.10.2019, 16:540 Интеллектуальную площадку по объектам ЮНЕСКО организовал ПсковГУ и партнеры в День туризма 01.10.2019, 16:491 Областные власти вместе с регоператором будут проводить регулярные выезды на объекты капремонта 01.10.2019, 16:470 Просто, но недешево - Сергей Грахов рассказал о возможности регулирования температуры в псковских квартирах 01.10.2019, 16:461 Врио ректора ПсковГУ об итогах приемной кампании, кадровой политике и структурных изменениях в университете
01.10.2019, 16:320 Акция «Дорога к обелиску» проходит в Невеле в рамках партпроекта «Историческая память» 01.10.2019, 16:171 Президент подписал закон о выделении с 2020 года субсидий виноградарям и виноделам 01.10.2019, 16:070 В Псковской области стартовал 16-й региональный конкурс по пожарной и электробезопасности для четвероклассников 01.10.2019, 16:040 Елена Бибикова приняла участие в обсуждении хода реализации партпроекта «Старшее поколение»
01.10.2019, 15:390 Около 350 домохозяйств в Псковской области не смогут принимать цифровой сигнал 01.10.2019, 15:361 Трудовая инспекция Псковской области в октябре проверит 10 предприятий и ИП 01.10.2019, 15:350 Николай Цветков призвал увеличить число волонтеров для помощи в переходе на цифровое телевидение 01.10.2019, 15:243 «Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Госдуму
01.10.2019, 15:190 «Гонки по вертикали»: Дело Михайловой, корвалольная дуэль и шорт-лист ожидания 01.10.2019, 15:123 Потребление рыбы в РФ откатилось на 55 лет назад - эксперт 01.10.2019, 15:080 Сергей Грахов: В Псковской области модернизация теплосетей приведет к уменьшению стоимости услуг 01.10.2019, 15:071 Всю информацию о переходе на цифровое вещание можно найти на портале Смотрицифру.псков.рф
01.10.2019, 14:580 В Псковской области проходит акция Росгвардии «Заботой согреем сердца» 01.10.2019, 14:560 Псковской таможней возбуждено 11 административных дел по незаконному перемещению сигарет 01.10.2019, 14:560 С 14 октября колл-центр по вопросу перехода на «цифру» будет работать с 8 до 22 часов 01.10.2019, 14:420 Три аппарата УЗИ последнего поколения поступили в Псковскую областную больницу
01.10.2019, 14:330 Переход на цифровое телевидение в Псковской области выходит на финишную прямую 01.10.2019, 14:250 Сюрпризы в кассе: коллектив Псковской областной филармонии поздравляет с Международным днем музыки 01.10.2019, 14:190 Псковский Росреестр приглашает на работу водителя 01.10.2019, 14:140 «Эхономика» с Сергеем Граховым. ВИДЕО
01.10.2019, 13:550 Власти Псковской области назвали причины задержки подачи отопления в жилые дома 01.10.2019, 13:432 Коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» обратился к губернатору в связи с изъятием автобусов 01.10.2019, 13:381 Рост доходов пожилых - важнейшая задача государства 01.10.2019, 13:370 Рокеры, выступавшие на одной сцене с Noise MC и Animal Джаz, приедут в Псков
01.10.2019, 13:250 Художник, что рисует соль 01.10.2019, 13:070 Началась процедура выборов нового члена в состав Общественной палаты Псковской области четвертого состава 01.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Сергеем Граховым 01.10.2019, 12:543 ООО «АЛОК»: Новый агроинвестор Псковской области с далеко идущими планами
01.10.2019, 12:490 На базе ИК-4 прошли совместные тактико-специальные учения силовых структур Псковской области 01.10.2019, 12:350 Праздничные встречи для пенсионеров проходят в Псковской области при участии единороссов 01.10.2019, 12:264 Комитет по здравоохранению Псковской области подозревают в сговоре с участником торгов 01.10.2019, 12:190 Псковский филиал Академии ФСИН России участвует во всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне
01.10.2019, 12:170 42% россиян работают не по специальности 01.10.2019, 12:070 В Псковской области определили лучших легкоатлетов 01.10.2019, 12:000 Кредит под 8,5% могут получить псковские бизнесмены в рамках программы Минэкономразвития РФ 01.10.2019, 11:590 В Пскове впервые пройдет премия «Бизнес-Успех»
01.10.2019, 11:530 В Псковской области запрещен ввоз 20 тонн белорусской моркови 01.10.2019, 11:440 Ежедневно более 100 человек прививаются в выездном ФАПе в Пскове 01.10.2019, 11:420 Уже месяц в Псковской области реализуется проект «Учись, студент!» 01.10.2019, 11:410 Депутаты предложили полностью запретить платные парковки у соцобъектов
01.10.2019, 11:390 В 2019 году число псковичей, желающих привиться от гриппа, значительно снизилось 01.10.2019, 11:370 На улице Хвойной в Пскове отремонтируют водопровод 01.10.2019, 11:330 Из-за усиления ветра в «Псковэнерго» введен режим повышенной готовности 01.10.2019, 11:290 Эксперт: Сейчас самое подходящее время для вакцинации от гриппа
01.10.2019, 11:271 Сергей Грахов станет гостем программы «Эхономика» 01.10.2019, 11:270 Закон о цифровых правах вступил в силу в РФ 01.10.2019, 11:250 В Псковской области от гриппа привито более 111 тысяч человек 01.10.2019, 11:190 Великолучанин заплатил 10 тысяч рублей мошенникам за якобы покупку автокресла
01.10.2019, 11:170 Ранний завтрак в городском кафе «Вкус и цвет» для «ранних пташек» 01.10.2019, 11:160 В Пскове отпраздновали 80-летие Валентина Курбатова 01.10.2019, 11:150 ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию 01.10.2019, 11:140 Россияне начали покупать подержанные машины по трейд-ин
01.10.2019, 10:520 Житель Дновского района снова осужден за неявку на постановку на учет в полиции после освобождения из тюрьмы 01.10.2019, 10:522 Александр Котов поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека 01.10.2019, 10:210 Межрегиональный фестиваль «Молодежь за здоровый образ жизни» прошел в Печорах при поддержке Псково-Печерского монастыря 01.10.2019, 10:200 Великолукского таксиста обокрали при выполнении заказа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.