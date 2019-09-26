Общество

В Пскове стартовал осенний месячник

Во вторник, 1 октября, в Пскове стартовал месячник по благоустройству и уборке территорий города и подготовке его к зимнему сезону, который продлится до 31 октября. Об это сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

В целях повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного состояния городских территорий и создания комфортных условий проживания в Пскове, глава администрации Александр Братчиков подписал соответствующее постановление.

В адрес предприятий и учреждений, общественных организаций, управляющих компаний, политических партий, национальных диаспор, гаражных кооперативов направляются письма с рекомендацией организовать и выполнить работы по санитарной уборке подведомственной и прилегающей территории, а также других мест по согласованию с управлением городского хозяйства администрации Пскова.

Вывоз мусора с городских территорий будет осуществляться контейнерным способом в рамках договора, заключенного между УГХ и региональным оператором в пределах лимитов бюджетных средств. Инвентарь в виде граблей, перчаток и мусорных мешков предоставит УГХ.

Сообщить о желании организовать субботники и оставить заявку на предоставление инвентаря и помощи в транспортировке мусора до точки утилизации можно по телефону: 8 (8112) 29-15-12.