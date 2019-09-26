Общество

Восьмиклассница из Пскова стала серебряным призером «Президентских состязаний»

Команда юношей Многопрофильного правового лицея № 8 города Пскова заняла 6 место в финале всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», которые проходили с 4 по 25 сентября в Анапе. Псковские школьники из 77 команд вошли в десятку лучших по баскетболу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В спортивном многоборье (среди девушек) учащаяся лицея № 8 Арина Семенова стала второй, всего в состязании приняли участие 634 человека.

В этом году на «Президентские состязания» съехались 1 тыс 920 восьмиклассников, а это 160 классов-команд (80 городских и 80 сельских) из 83 регионов России. От Псковской области среди сельских классов-команд участником «Президентских состязаний» стала команда 8 класса Лычевской средней школы имени М. К. Кузьмина Великолукского района.

Соревнования проходили по основным видам программы: спортивное многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы, а также дополнительным видам программы — бадминтон, баскетбол 3×3, мини-футбол, самбо, плавание и шахматы.