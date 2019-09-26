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Общество

О будущем российского образования подискутировали псковские депутаты, члены Молодежного парламента, педагоги, школьники и студенты

01.10.2019 17:33|ПсковКомментариев: 0

В преддверии празднования Дня учителя в клубе дебатов «Истина», созданным Молодежным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов, прошла дискуссия о будущем российского образования. На этот раз организаторы проекта, ориентированного на школьников и студентов, решили отойти от обычного стандарта: участниками дебатов стали педагоги псковских школ, а молодёжь – зрителями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Командам-оппонентам было предложено отстоять две различные позиции: будущее образования в возврате к советской системе или во внедрении инновационного подхода.

Экспертами, оценивающими убедительность прозвучавших аргументов, выступили заместитель председателя регионального парламента Виктор Остренко, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, начальник управления образования Администрации Пскова Анна Кузыченко, директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова, заведующая кафедрой дошкольного и начального образования областного института повышения квалификации работников образования Ольга Урсова, руководитель центра наука и спорта «Без предела» Юлия Федотова и её заместитель по методической работе Екатерина Ершова.  

«Думаю, сегодняшнюю дискуссию можно рассматривать и как элемент методической организации работы учителей, и как серьёзное обсуждение проблем современной системы образования, и как попытку встретиться в одной аудитории школьникам, студентам и преподавателям, и  задать волнующие всех вопросы», - поприветствовал участников интеллектуальной игры вице-спикер Виктор Остренко.

По правилам дебатов полемика проходила в несколько этапов: аргументация команд, ответы на вопросы оппонентов, зрителей и экспертов, резюмирующее выступление сторон и подведение итогов. Каждая из команд убедительно отстаивала свою позицию, приводя доводы как в пользу использования опыта прошлого, так и в поддержку инноваций.

«Мне очень нравится наша молодёжь, но реалии таковы, что молодых специалистов в наших школах очень мало, - взял слово Владимир Яников. – Почти 90 процентов учителей находится в предпенсионном возрасте, то есть были сформированы советской системой, и именно они должны продвигать современное инновационное образование. В связи с этим у меня вопрос, что будет с нашей школой через 5-10 лет?»

Педагоги, участвующие в дебатах, разделили озабоченность парламентария нехваткой молодых учителей в школах и нежеланием выпускников педагогических вузов работать по специальности.

В ходе дебатов в формате ответов на вопросы и выступления экспертов были подняты многие актуальные проблемы современного образования. Речь шла о подготовке инновационных специалистов с арсеналом компетенций, отвечающих требованиям времени, участии государства в создании материально-технической базы для возможности применения инновационных методик, цифровизации общества, конкурентоспособности учебных заведений на рынке образовательных услуг, развитии индивидуальных способностей ребёнка и использовании в образовательном процессе практик, проверенных временем.

В итоге команды-оппоненты пришли к общему выводу: «Применять инновации необходимо, но при этом нельзя отрицать традиции советской школы». Тем не менее, согласно правилам дебатов был выявлен победитель – большее количество баллов эксперты поставили команде, отстаивающей инновационный подход в образовании.

Добавим, что проект «Клуб дебатов «Истина» был создан год назад. За это время в нём приняли участие более двухсот школьников и студентов. Дебаты, организованные членами Молодёжного парламента, прошли в шести районах области.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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