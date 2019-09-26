Общество

В Псковском облсовпрофе отметили Праздник мудрости

1 октября в большом зале Псковского областного совета профсоюзов состоялся Праздник мудрости, приуроченный к Всемирному дню пожилого человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Главными его участниками стали около 60 ветеранов профсоюзного движения Псковской области, к которым с приветственным словом обратилась лидер регионального профсоюзного движения Ульяна Михайлова: «Уважаемые коллеги позвольте от имени Псковского областного совета профессиональных союзов поздравить вас с Днем мудрости. Для нас этот день очень важен, особенно сейчас, когда Псковский областной совет профсоюзов эту мудрость изыскивает. Мы искренне рассчитываем, что вы всегда будете с нами, будете следить за всеми событиями, которые происходят с нашей организацией, и вовремя дадите нам совет. Но, прежде всего, мы желаем вам хорошо провести время, потому что мы очень старались, чтобы этот праздник состоялся. Мы очень надеемся, что вам будет уютно, тепло, комфортно и вы получите удовольствие от общения друг с другом и с нами. С праздником!»

Также к гостям обратилась заместитель председателя Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль: «Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с этим замечательным праздником, который весь мир отмечает в самое замечательное время года – осенью. Пожилой человек – человек, который много пожил, много узнал, увидел, оценил, многому научил своих детей и внуков, передал свое тепло родным и близким, и который еще очень многое может. Я желаю вам долгой жизни, наполненной здоровьем, покоем и заботой дорогих вам людей».

Затем для участников встречи состоялся концерт с участием вокального дуэта Анатолия Орлова и Андрея Максимова, детского танцевального ансамбля «Дружба», хореографического коллектива «Сударушки», студии танцев «Что-то новое». Также свои хореографические композиции представили две команды — участницы социального профсоюзного проекта «Танцетерапия» — «УМВДешечки» (первичная профсоюзная организация УМВД России по Псковской области) и «Удовольствие» (первичная профсоюзная организация перинатального центра Псковской области), причем они показали не только те танцы, с которыми участвовали в проекте, но и композиции, подготовленные самостоятельно. Рок-н-ролл с коллективом «Удовольствие» танцевал весь зал. Стихи собственного сочинения читали представители профсоюза потребкооперации Людмила Павлова и профсоюза военнослужащих Нина Скоробогатова. Кроме того, гости много пели, охотно участвовали в конкурсах, в игре «Угадай мелодию» и беспроигрышной лотерее, делились секретами своей молодости и много общались друг с другом. В финале праздника гостям подарили цветы и еще раз сердечно поблагодарили за участие во встрече.