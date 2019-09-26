Общество

Городская историко-краеведческая олимпиада школьников началась в Пскове

С 1 октября стартовала очередная двадцать вторая городская историко-краеведческая олимпиада школьников по теме «Война в душе у нас живет…» (И. В. Виноградов) к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне от немецко-фашистских захватчиков. Олимпиада проводится Историко-краеведческой библиотекой им. И. И. Василева МАУК «ЦБС города Пскова» совместно с управлением культуры администрации Пскова, управлением образования администрации города, Псковским государственным университетом, Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования, псковскими архивами и другими организациями, сообщили Псковской Ленте Новостей в Историко-краеведческой библиотеке.

Задача олимпиады - развитие познавательных интересов школьников к углубленному изучению истории Псковского края.

Олимпиада проходит в три этапа. Первый, с 1 октября до 20 декабря, проходит среди общеобразовательных учреждений Пскова по вопросам, которые предоставил оргкомитет. В каждом учреждении выбираются три лучшие работы, их авторы принимают участие во втором этапе. В течение двух месяцев до 20 февраля 2020 года участники второго этапа предоставляют в оргкомитет рефераты.

Темы участникам предлагаются на выбор в рамках заявленной проблематики олимпиады. Участники олимпиады смогут вспомнить псковичей – участников партизанского и подпольного движения на Псковщине, их подвиги в советском тылу, рассказать о памятниках, посвящённых событиям Великой Отечественной войны. Рассказать в своих творческих исследовательских работах о блокаде Ленинграда в жизни отдельно взятой семьи, участниках восстановления Псковщины после окончания Великой Отечественной войны, о семейных реликвиях времен войны и т.д.

Победители второго этапа будут приглашены до 30 марта 2020 года для участия в третьем этапе, который проводится в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва. Работы всех этапов оцениваются жюри в баллах.

Итоги подводятся по результатам каждого этапа. Вручаются: один диплом I степени, два диплома II степени, три диплома III степени и памятные подарки. Призами и подарками будут отмечены учащиеся - авторы лучших работ II и III этапов.