Общество

Прививки против гриппа уже сделал каждый пятый россиянин - Роспотребнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) отчиталась о начале кампании по вакцинации россиян - прививки уже сделали свыше 25 млн человек по всей стране.

«На 27.09.2019 за счет средств федерального бюджета привито 7,5 млн. детей (38,9% от запланированного количества) и 16,9 млн. взрослых (47,4%), в т. ч. более 83 тыс. беременных женщин», - говорится в сообщении Роспотребнадзора, поступившем в «Интерфакс» во вторник.

Отмечается, что еще 827 тыс. человек привито не за бюджетные средства, в том числе 512 тыс. - за счет работодателей.

«Суммарно привито 25,3 млн. человек (17,5% от численности населения)», - сообщают в пресс-службе.

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Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики гриппа.

В целом по России уровень заболеваемости ОРВИ в настоящее время низкий, преимущественно циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии, добавили в Роспотребнадзоре. В Европе уровень заболеваемости ОРВИ также оценивается ВОЗ как низкий.