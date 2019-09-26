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Комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения-2020 созданы во всех районах Псковской области

Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения сформированы во всех муниципальных образованиях Псковской области, сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Валентина Валиуллина во вторник, 1 октября, на пресс-конференции «Год до переписи». Мероприятие прошло на всей территории России с участием руководителя Федеральной службы государственной статистики РФ Павла Малкова и представителей ряда профильных федеральных ведомств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, Псковскую область в режиме видеоконференцсвязи также представляли заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, начальник управления цифрового развития и связи администрации региона Денис Матвеев.

Руководитель Росстата Павел Малков отметил, что общий бюджет переписи составит немногим более 33 млрд рублей. Из этой сметы около половины - фонд оплаты труда. Примерно четверть - цифровые технологии. Только на планшеты с отечественной операционной системой будет направлено порядка 6,7 млрд рублей. «Мы эту перепись называем одновременно и первой цифровой переписью, и одновременно - последней бумажной переписью в России. Возможно, это вообще последняя перепись в традиционном понимании, когда мы каждого лично переписываем», - отметил он.

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Осуждая вопросы подготовки региона к проведению Всероссийской переписи, заместитель губернатора, председатель областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года Николай Цветков отметил важную роль данного исследования для области. Он обратил внимание, что перепись повлияет на реализацию нацпроектов, на осуществление индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области, организацию более рационального подхода к бюджетному процессу. Также, по его словам, перепись окажет влияние на продвижение в области нацпроекта «Цифровая экономика».

Кроме того, проведено уточнение перечня домов и границ муниципальных образований. Так, например, на картографический материал добавлены более 6 тыс новостроек. После доработки, подготовки актуализированных карт будет сформирован организационный план проведения переписи. Планируется, что к проведению переписи будет привлечено около 1,1 тыс переписчиков.

Главная особенность предстоящей переписи населения в том, что россияне при желании смогут самостоятельно заполнить переписной лист на специальной страничке на портале Госуслуги. Все пользователи портала с подтвержденной учетной записью смогут ответить на вопросы переписи самостоятельно. Сейчас на портале зарегистрировано около 300 тыс жителей региона, уточнил начальник Денис Матвеев.

Напомним, что Всероссийская перепись проводится не реже одного раза в десять лет. В 2020 году основной этап переписи пройдет с 1 по 31 октября. Статистика будет использоваться для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог. Первые результаты переписи населения станут известны в декабре 2020 года.

Будущая перепись является частью глобальной Всемирной программы переписи населения и жилищного фонда 2019–2020 годов. По данным ООН, в этот период переписи населения в различных формах пройдут в 80 странах мира.