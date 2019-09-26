Общество

Праздничный вечер, посвященный Дню пожилого человека, прошел в ДК ЛК в Великих Луках

Праздничный вечер, посвященный Дню пожилого человека, прошел в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ДК ЛК, в мероприятии приняли участие представители всех четырнадцати ветеранских клубов, которые работают на базе учреждения. Также в качестве гостей были приглашены и спонсоры – представители компании «Юнион-Финанс».

Официальную часть мероприятия открыл директор МБУК «ДК ЛК», депутат Великолукской городской думы Борис Можайкин. Он передал слова поздравления с праздником от своих коллег-депутатов, пожелал гостям крепкого здоровья, радости, заботы со стороны близких и выразил искреннюю признательность представителям старшего поколения за вклад в развитие города Великие Луки.

С приветственным словом к присутствующим обратилась член президиума Совета ветеранов, член союза писателей РФ Татьяна Лапко.

После тёплых слов приветствий и поздравлений замечательные песни исполнил Академический хор под управлением Эльвиры Степановой.

Далее праздник продолжился зажигательными танцами, душевными песнями и частушками на злободневные темы. Желающие читали со сцены стихи, и, конечно же, с удовольствием общались друг с другом на различные житейские темы. Люди не спешили расходиться по домам, ведь ничто не заменит простую радость человеческого общения.

В заключение программы ведущие провели игру «Счастливый случай» - призы участникам были предоставлены спонсорами «Юнион-Финанс».

Вечер завершился танцами и чаепитием.