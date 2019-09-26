Общество

Александр Козловский поздравил великолучан с днем мудрого человека

Сегодня, 1 октября, депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский принял участие в торжественном мероприятии в ДК им.Ленина города Великие Луки, посвященном Международному дню пожилых людей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария, на мероприятии присутствовали почетные граждане Великих Лук, ветеран Великой Отечественной войны Мария Сизова, чье имя вписано в Книгу Почета Великих Лук, а также руководители семнадцати ветеранских клубов, ветераны таких сфер, как образование, здравоохранение, социальная защита, культура и многие другие.

Обращаясь к присутствующим, Александр Козловский отметил, что сегодня праздник тех людей, которым в своей жизни пришлось многое пережить, через многое пройти. «Мудрость стоила вам дорого – послевоенное время, перестройка, распад Советского Союза, экономические кризисы «нулевых» – вы прошли через все! Вы видели взлеты и падения страны, возрождение нашего города, взросление членов вашей семьи», - сказал он и добавил: «Радость, как и горе, формирует нашу душу, наше отношение к близким. И именно ваше мудрое, глубокое понимание самой сути жизни – бесценно. Мы, хочется надеяться, становимся добрее, терпимее и щедрее, смотря на вас, защищая вас, заботясь о вас».

Затем Александр Козловский лично поблагодарил всех почетных граждан города. «Низкий вам всем поклон, и я надеюсь, что мне хватит здоровья, чтобы угнаться за некоторыми из вас! Надеюсь, я еще долгие годы смогу сверяться с вами в правильности выбранного пути. Слушать ваши наставления, замечания и наказы. С днем мудрого человека, дорогие наставники!», - заключил он.

По окончании торжественной части в подарок от депутата на сцене ДК выступили юные дзюдоисты – воспитанники клуба «Отечество – Псковская область». Еще одним подарком Александра Козловского стал сладкий стол.

Добавим, что Международный день пожилых людей отмечается 1 октября начиная с 1991 года. Был провозглашён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под названием международный день престарелых. В дальнейшем в русскоязычных документах ООН было принято название Международный день пожилых людей.

В резолюции признаётся стремительность старения населения мира, признается, что пожилые люди способны внести существенный вклад в процесс развития.