Общество

«Шанс» отловит бездомных собак, гуляющих на детской площадке на улице Петрова в Пскове

В Пскове отловят бездомных собак, которые гуляют на детской площадке во дворе домов № 2 и № 4а по улице Петрова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель автономной некоммерческой зоозащитной организации (АНЗО) «Шанс» Мария Величко.

«Сейчас у нас заключен контракт на отлов и содержание безнадзорных собак. Поэтому в ближайшее время мы отловим собак, которые гуляют на детской площадке на улице Петрова, и поместим в пункт передержки, - отметила Мария Величко. - Возможно, кто-то захочет забрать их домой. А, может, они останутся там надолго».

Кроме того, руководитель «Шанса» добавила, что в организацию не поступало жалоб на этих животных: «Их место могли бы занять действительно агрессивные собаки или беременные суки. Но, как я понимаю, новые жильцы тех домов, в отличие от старых, не рады соседству с такими животными».

Сейчас в пункте передержки АНЗО «Шанс» около 140 собак.

Напомним, жалоба, по которой будет работать организация, 30 сентября появилась на сайте губернатора Псковской области: местная жительница выразила опасение за жизнь детей.

Ответ появился на сайте в тот же день. Прокомментировала сообщение председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина: «Для проведения мероприятий по отлову и дальнейшему содержанию безнадзорных собак на территории города Пскова, контракт заключен с АНЗО "Шанс". По состоянию на 30 сентября у них уже осуществлен отлов 71 особи, в основном это агрессивные собаки или щенные суки. В отношении ваших собак заявка принята к рассмотрению, соответствующие мероприятия будут проведены».