Общество

Рестораны в жилых домах оставят на усмотрение властей регионов

Региональным властям могут вернуть право самостоятельно регулировать время работы баров в многоквартирных домах, не интересуясь мнением владельцев заведений и местных жителей. Об этом «Известиям» рассказали соавторы документа, депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Ильдар Гильмутдинов.

«Мы понимаем, что жильцам может быть сложно добиться кворума по этому вопросу. А это значит, что принятие решения будет затягиваться», - сообщил Гильмутдинов.

Поводом для такого решения стали отмеченные Роспотребнадзором многочисленные жалобы на работу таких заведений.

Со своей стороны ФАС считает, что эта мера окажет негативное воздействие на конкуренцию и ударит по малому бизнесу.