Общество

В «Единой России» запустили «Школу здоровья» для пожилых людей

В Международный день пожилых людей Совет сторонников партии «Единая Россия» и активисты «Молодой Гвардии» дали старт акции «Школа здоровья». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в ходе ее проведения в 34 регионах людей пенсионного возраста будут консультировать специалисты по питанию и здоровому образу жизни, также пройдут различные мастер-классы и спортивные мероприятия, рассказал сопредседатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Октябрь в работе Центра поддержи гражданских инициатив будет посвящен теме активного долголетия - мы проведем акцию «Школа здоровья». Сторонники «Единой России» и наши координаторы в регионах на протяжении всего месяца организуют творческие мастер-классы, лекции на тему здоровья, спортивные мероприятия и семинары по возможностям для самореализации людей пенсионного возраста», - сказал парламентарий.

Как отметил Боярский, «Школа здоровья» была разработана и впервые реализована Советом сторонников партии в Башкортостане. После успешного регионального опыта было принято решение масштабировать акцию на другие субъекты РФ.

«Мы надеемся, что наши пенсионеры смогут с пользой и интересно провести время», - отметил Боярский.

1 октября акция «Школа здоровья» стартовала и в Псковской области. В госпитале для ветеранов войн специалист прочитала лекцию по гериатрии, после чего собравшиеся в зале пенсионеры смогли задать интересующие вопросы и получить квалифицированные ответы. После беседы пожилых людей пригласили на чаепитие.