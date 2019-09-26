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Умер композитор Гия Канчели, написавший музыку к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»

В Тбилиси на 85-м году жизни умер грузинский композитор, народный артист СССР Гия Канчели. Недавно он проходил лечение в одной из клиник Тбилиси, сообщает телеканал «Имеди».

Гия Канчели родился в Тбилиси в 1935 году. Там же окончил консерваторию.

За свою Четвертую симфонию «Памяти Микеланджело» Канчели был удостоен Государственной премии СССР в 1976 году.

Канчели также известен как автор музыки к популярным советским фильмам. Среди них ленты Георгия Данелии «Мимино», «Кин-дза-дза», «Не горюй», «Паспорт» и многие другие.