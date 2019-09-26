Общество

«Росконтроль» назвал опасные для здоровья куриные крылья

Названы марки популярных куриных крыльев, которые могут быть опасными для здоровья, пишут «Известия». Соответствующее исследование провел экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль».

В испытаниях участвовала продукция брендов «Петелинка», «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», «Первая свежесть», «Ясные зори» и «Куриное царство», стоимостью от 120 до 200 руб. за килограмм.

Проверку на безопасность не прошли «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье» и «Куриное царство», в продукции которых был превышен допустимый уровень показателя обсемененности мезофильной микрофлорой.

В крыльях «Ржевское подворье» были найдены сальмонеллы. В курятине «Троекурово», «Ржевское подворье» и «Ясные зори» — условно-патогенные энтеробактерии рода Proteus, что делает ее непригодной для кормления детей.

В образцах «Петелинка», «Петруха», «Первая свежесть» и «Куриное царство» обнаружено остаточное присутствие антибиотиков, однако их содержание не превышает допустимых значений.

Крылья «Ржевского подворья» и «Ясных зорь» оказались плохо очищенными от перьев. В «Троекурово», «Ржевском подворье» и «Петрухе» были выявлены точечные кровоизлияния, которых быть не должно.

В итоге регулятор рекомендовал к покупке только крылышки «Первая свежесть».