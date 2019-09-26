Общество

Возле детского сада «Кораблик» в Пскове завершается комплексное благоустройство

Завершается комплексное благоустройство общественного пространства возле детского сада «Кораблик» в Пскове по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и партпроекта «Единой России» «Городская среда». С контрольным выездом на объекте побывала и. п. главы города Пскова Елена Полонская - депутат по избирательному округу №8, в котором реализуется проект.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в настоящее время в сквере идет установка сразу двух площадок - детской и для занятий воркаутом - и резинового покрытия под ними.

Детский игровой комплекс поделен на две зоны. Для детей до 3 лет предусмотрены песочница, домик и безопасные качалки, а для детей старшего возраста - специальные снаряды. Все конструкции выполнены из качественного и прочного металла. Подростки и взрослые смогут заниматься на уличных тренажерах. А по просьбам старшего поколения будет установлено 8 скамеек и урн рядом с ними. Велосипедисты смогут парковать свой транспорт на велопарковках.

Также в рамках проекта идет ремонт дорожного проезда от дома №26 по улицу Коммунальной до дома №27 по улице Народной. Здесь оборудовано порядка 30 новых парковочных мест для автомобилей. Начался и ремонт дворового проезда вдоль домов №№31 и 29/31 по Рижскому проспекту, приводят в порядок пешеходную дорожку вдоль школы №4.

Кроме того, подрядчик в рамках гарантийных обязательств меняет покрытие одной из пешеходных дорожек. В дождливые дни на проходе скапливалась вода. На проблему обратили жители и вместе с городскими властями обязали подрядную организацию сделать на тропинке необходимый для стока воды уклон.

В зону благоустройства попал и сам детский садик «Кораблик». В этом году на территории учреждения спилили все аварийные деревья и убрали птичьи гнезда. Также была завершена установка ограждения, планируется также подключить домофон.

Отметим, что в ходе реализации проекта были проложены новые инженерные сети и отремонтированы контейнерные площадки.

Как отметила Елена Полонская, это завершающая стадия благоустройства территории. Начинались работы в 2017 году, частично были продолжены в 2018. «В этом году - это будет, пожалуй, единственный в Пскове полностью завершенный проект. Остальные общественные пространства, а всего их пять, будут завершены в последующих годах. Подрядчик взял хороший темп, и в скором времени жители большого микрорайона получат благоустроенный сквер, отвечающий запросам всех поколений», - пояснила руководитель города.