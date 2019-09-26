Общество

Полицейские встретились со школьниками из Палкинского района

В Псковской области сотрудники Госавтоинспекции напомнили юным пешеходам о правилах безопасности. Стражи порядка на постоянной основе проводят профилактические беседы с юными участниками дорожного движения в образовательных организациях региона.

Одна из таких встреч прошла в Палкинском районе, где сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Псковского филиала ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» посетили Вернявинскую среднюю общеобразовательную школу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Здесь инспектор Анна Вторая напомнила ребятам о том, как правильно следует переходить проезжую часть, ведь вблизи этого учебного заведения проходит федеральная автомобильная трасса «Санкт Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Беларусь».

В интерактивной форме ребята повторили, какие бывают пешеходные переходы, как надо вести себя при переходе проезжей части. Говорилось также о работе регулировщика и ,конечно, о важной роли световозвращающих элементов, которые позволяют водителю вовремя увидеть пешехода, а пешеходу стать заметнее на дороге. В завершение мероприятия гости поблагодарили учащихся за активное участие в диалоге, а также вручили им световозвращающие брелоки и браслеты.

По мнению организаторов, подобные встречи имеют очень большое значение. За летний период дети отвыкли от интенсивного движения в городах и районах, ведь большинство из них находилось в лагере или в деревне на даче. Одной из основных ошибок, которую допускают ребята в первые месяцы после начала нового учебного года, является переход проезжей части в неположенном месте. Тут прежде всего сказывается спешка. При этом многие ребята забывают об элементарных требованиях безопасности.

С наступлением осени длительность светового дня сокращается. И всем несовершеннолетним для обозначения себя на дороге в темное время необходимо иметь световозвращающие элементы. Но, к сожалению, про них они нередко забывают. И поэтому главная задача автоинспекторов в этот период - напомнить подопечным о безопасном поведении на дороге.