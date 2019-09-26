Общество

УМВД России по Псковской области призывает добровольно сдать оружие, находящееся в незаконном обороте

УМВД России по Псковской области призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Гражданин, изъявивший желание сдать найденное, незаконно хранящееся у него оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, должен обратиться в любой отдел полиции Псковской области.

Добровольно сданное оружие и боеприпасы принимают по письменному заявлению гражданина, с составлением акта о добровольной сдаче, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

Но, обратите внимание, при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов, ни в коем случае нельзя самому их собирать, транспортировать или обезвреживать – это категорически запрещено.

Если вы случайно обнаружили оружие или боеприпасы – не прикасайтесь к ним, а сообщите об их местонахождении в территориальные подразделения органов внутренних дел или в дежурную часть УМВД России по Псковской области по телефону 02.

Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящиеся у него оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности (примечание к ст. 222 Уголовного кодекса РФ) и может получить денежное вознаграждение.