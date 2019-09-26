Общество

В Псковской области стартовал второй этап Всероссийской тренировки по гражданской обороне

2 октября Псковская область принимает участие во втором этапе Всероссийской тренировки по гражданской обороне, во время которого отрабатываются вопросы организации действий органов управления и сил РСЧС и ГО в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС природного и техногенного характера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Согласно полученной вводной, в результате разгерметизации холодильной установки на ОАО «Псковский городской молочный завод» произошла утечка аммиака.

Учитывая сложившуюся обстановку, для органов управления, сил и средств Псковской областной территориальной подсистемы РСЧС введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» по тренировке.

На базе Главного управления МЧС России по Псковской области развернут оперативный штаб ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации. К месту условного ЧС выдвинулся подвижный пункт управления.

Приведены в готовность к применению по предназначению подразделения федеральной противопожарной службы и аварийно-спасательной службы субъекта, проведены смотры готовности личного состава аэромобильной группировки, техники, оборудования, специальных средств, уточнены планы применения сил гражданской обороны.

Напомним, Всероссийская тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления проводится с 1 по 2 октября. Учение проходит во всех регионах Российской Федерации.