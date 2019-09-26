Общество

Псковичи приняли участие во Всероссийском съезде директоров культурно-досуговых учреждений в Уфе

II Всероссийский съезд директоров культурно-досуговых учреждений состоялся в Уфе (Республика Башкортостан) с 27 по 29 сентября. В нем приняли участие делегации из 60 субъектов Российской Федерации. Псковскую область на мероприятии представили начальник отдела культурной политики Комитета по культуре Псковской области Наталья Клейменова и директор МБУК «Центр культуры «Юбилейный» города Остров Надежда Никифорова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В работе съезда приняли участие заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы РФ Ольга Казакова.

Открывая пленарное заседание, Ольга Ярилова отметила роль клубных учреждений в культурной жизни страны. «Приятно, что проведение Всероссийского съезда директоров клубных учреждений уже входит в традицию. Есть интерес, есть обратная связь. Клубы — это самые массовые учреждения культуры, можно даже сказать, идеологи и проводники культурных запросов и потребностей всех категорий населения», — сказала она.

По словам заместителя Министра культуры России, с 2016 года по нескольким программам, включая партийный проект «Культура малой Родины», удалось построить, реконструировать, отремонтировать и переоснастить более 6 тысяч домов культуры по всей стране.

«Мы продолжаем эту работу в рамках нацпроекта "Культура". Уже по итогам этого года будут сданы около 300 объектов в 65 регионах страны. На сегодняшний день больше 50 уже введены в эксплуатацию», — заявила Ольга Ярилова. Так, она призвала активнее участвовать в конкурсных процедурах и напомнила, что дома культуры могут стать основой для виртуальных концертных залов и модернизированных кинотеатров, которые будут открываться в ближайшие годы в рамках нацпроекта.

Участники заседания также обсудили другие возможности, которые открываются для клубных учреждений с реализацией национального проекта «Культура».

Отметим, что на территории Псковской области на протяжении нескольких лет реализуется федеральный проект «Культура малой Родины», поддержанный партией «Единая Россия». В его рамках осуществляются мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс человек. В этом году в проекте принимают участие 25 культурно-досуговых учреждений (КДУ) из 20 муниципальных образований области. На ремонтные работы направлено порядка 11,5 млн рублей, на укрепление материально-технической базы — более 10 млн рублей.