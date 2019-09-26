Общество

Госпредприятие «Фармация» отметило 75 лет со дня образования

Государственное предприятие Псковской области «Фармация» отметило 75-летие со дня образования. В торжественном мероприятии по случаю юбилея приняли участие представители комитета по здравоохранению Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, Псковской городской Думы, власти города, члены общественных организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова коллектив с 75-летием организации поздравил представитель регионального комитета по здравоохранению.

«На протяжении многих лет работы на территории Псковской области ваше предприятие занимает лидирующие позиции на фармацевтическом рынке региона. Вы успешно принимаете участие в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, сотрудничая с государственными, муниципальными и частными предприятиями Псковской области. Благодаря вашему профессионализму, ответственности и высокому уровню предоставляемых услуг наши граждане по максимуму возможностей обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, товарами медицинского назначения и медицинской техникой. Высоко ценю вклад "Фармации" в социально-экономическое развитие Псковской области», — отмечается в приветственном адресе главы региона. Коллективу предприятия губернатор пожелал новых идей, стабильной работы и профессиональных успехов.

Директор «Фармации» Наталья Иванова поблагодарила гостей мероприятия за теплые слова, а сотрудников и ветеранов — за многолетний совместный труд и слаженную работу. «Для меня большая честь и ответственность возглавлять предприятие, которое уже 75 лет трудится на благо жителей Псковской области. Вокруг всегда были и продолжаются до сих пор разного рода перемены, но могу сказать, что на сегодняшний день мы — стабильно развивающееся предприятие, ставящее перед собой долгосрочные цели», — сказала она.

В рамках торжественного собрания лучшие сотрудники предприятия были награждены грамотами от Комитета по здравоохранению Псковской области, городских властей, парламентариев области и города. Особое внимание в этот день — к ветеранам организации.

Кроме того, на мероприятии были подведены итоги конкурса «Лучшая аптека», победителем которого стал аптечный пункт № 5, расположенный в деревне Борисовичи Псковского района. Лучшим фармацевтом признана заместитель заведующего аптечным пунктом № 5 Надежда Реймер.

Добавим, «Фармация» осуществляет закупку, хранение, перераспределение и доставку лекарственных средств, поступающих в том числе и по федеральным целевым программам, приобретение и продажу изделий медицинского назначения, а также обеспечивает предоставление мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области.

В структуру госпредприятия входят аптечный склад, 20 аптек и аптечных пунктов, магазин «Медицинской техники», два ортопедических салона. Среднегодовой товарооборот составляет более 350 млн рублей.