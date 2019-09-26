Общество

Сотрудники кадровой службы ИК-2 провели ярмарку вакансий

На базе Областного центра занятости населения по Островскому району Псковской области сотрудниками ИК-2 УФСИН России по Псковской области организована и проведена ярмарка вакансий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе мероприятия представитель ИК-2 - заместитель начальника учреждения по кадрам и воспитательной работе Николай Антонов рассказал присутствующим гражданам об уголовно-исполнительной системе в целом, о гарантиях, которыми обеспечиваются сотрудники УИС, наличии вакантных рабочих мест в учреждении.

Временно исполняющий обязанности начальника отдела кадров и работы с личным составом ИК-2 Алексей Петраш подробно остановился на требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в УИС, порядке оформления и перечне документов, необходимых для приёма на службу.

В завершение встречи представители колонии рассказали о возможности получения высшего образования в образовательных организациях ФСИН России, после чего все желающие смогли задать интересующие вопросы.