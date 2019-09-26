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Общество

Торошинские школьники приняли участие в квесте «Праздник национальной кухни» с иностранными студентами ПсковГУ

02.10.2019 12:45|ПсковКомментариев: 0

28 сентября в Псковском районе прошел квест «Праздник национальной кухни». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, в мероприятии приняли участие школьники из Торошинской средней общеобразовательной школы и иностранные студенты ПсковГУ.

Стоит отметить, что в этом году в ПсковГУ учатся русскому языку студенты из Аргентины, Турции, Монголии, Китая, Ирана, Афганистана, Таджикистана, Гамбии и других стран.

Кто-то из них немного говорит по-русски, а кто-то не знает этого языка совсем. Но для общения это препятствием не стало.

Ребята подготовили для студентов загадки, отгадывая которые они получали один из ингредиентов будущего блюда – русских щей.

С переводом школьникам помогали тьюторы ПсковГУ. Одной из самых сложных оказалась загадки про капусту, но ребята справились и приступили к приготовлению щей.

Все это время, пока шел квест и варились щи, по всей деревне витал аромат плова. Его готовили представители национальных диаспор - Хаким Мирзоев, представитель таджикско-узбекской диаспоры Псковской области, и Янгибай Адамбаев, представитель туркменской общины студентов Пскова.

А пока шли приготовления Дмитрий Лобарев, начальник управления коммуникаций в сфере общего образования ПсковГУ, рассказал ребятам о том, какие образовательные программы есть в университете для будущих выпускников школы. Ведь можно продолжать укреплять международную дружбу не только будучи школьниками, но и став студентами опорного вуза региона.

Алевтина Кирсанова, директор школы отметила, что подобные мероприятия очень важны для школы.

В свою очередь Ольга Серова, проректор ПсковГУ по учебной работе и международной деятельности, отметила, что проведение подобных мероприятий решает две задачи: первая - это адаптация иностранных студентов к новой для них жизни, к тому, чего они не знали ранее, до приезда в Россию. Вторая задача - это профоринтация школьников, однако эта задача больше социальная, отметила проектор. Университет здесь выступает в роли некого медиатора – устанавливая диалог культур.

«Мы рассказываем о возможностях не только для городских ребят или тех, кто приезжает из других регионов России, но и для тех, кто живет с нам совсем рядом – на территории Псковского района. Поступая в интернациональный вуз школьнику не нужно переезжать в другой регион или страну – он все получает здесь в родном регионе. У нас можно попрактиковаться в иностранных языках, найти себе друзей на другом конце света, узнать особенности других культур, и, самое главное, рассказать о русской культуре», - отметила Ольга Серова.

Одним из запоминающихся моментов праздника стало появление байкеров из мотоклуба «Ночные Волки». Они уже не первый год сотрудничают со школой, всячески оказывая ей посильную помощь и поддержку.

Напомним, совместное сотрудничество ПсковГУ и Торошинской школы началось еще в мае этого года. Тогда ребята впервые познакомились с иностранными студентами вуза.

Школьники из Торошино уже условились со студентами и ждут их в гости зимой: они будут строить снежную стену и расскажут об особенностях зимних гуляний в России. В свою очередь иностранные студенты пригласили школьников 24 октября посетить традиционный «Вечер встречи культур» в ПсковГУ.

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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