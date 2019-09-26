Общество

Более 21 тыс пассажиров за год воспользовались авиарейсом Москва-Псков-Москва

Более 21 тыс пассажиров воспользовались авиамаршрутом «Москва-Псков-Москва». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Первый рейс из столицы после восстановления авиасообщения приземлился в Пскове ровно год назад, 2 октября 2018 года. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с руководством авиакомпании «Азимут».

Маршрут обслуживают отечественные самолеты «Сухой Суперджет 100». За год они совершили 264 вылета. Средняя наполняемость каждого рейса составляет 83%.

С начала сентября самолеты авиакомпании «Азимут» перешли на зимний период обслуживания, из-за чего изменилось время отправления рейсов. Они будут совершаться по-прежнему три раза в неделю: понедельник, среда, суббота. Из столицы самолет вылетает в 10.40 и прибывает в Псков в 12.05. В обратном направлении борт вылетает в 13.25 и приземляется в Москве через 1 час 20 минут. Минимальная стоимость билета — 1 тыс 180 рублей.

Чуть позже в рамках работы по преодолению транспортной изоляции региона из Пскова был запущен еще один авиамаршрут - в Сочи. Он также показывает высокую востребованность.