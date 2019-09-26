Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Премия «Бизнес-Успех» Псков, 3 октября
Сапоги на первые морозы
Как уменьшить платежи за землю?
Дом от А до Я
Инвестклимат - благоприятный
Проверьте дымоход и вентиляцию!
30 лет успеха
и снова #Пушкинбал
Тёмная лошадка кому быть главой?
Как сделать дома тепло
Дойная корова или опора?
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 26.09.2019 23:4122 «Дело Ульяны Михайловой». Что дальше? 02.10.2019 12:380 Полицейские встретились со школьниками из Палкинского района 02.10.2019 12:360 Ульяна Михайлова предлагает представителям власти определить дату слушаний по строительству завода «Титан-Полимер» 02.10.2019 12:191 В Овсище в Пскове отпраздновали День пожилого человека 02.10.2019 12:120 Госпредприятие «Фармация» отметило 75 лет со дня образования 02.10.2019 12:050 Сотрудники кадровой службы ИК-2 провели ярмарку вакансий
 
 
 
Самое популярное 29.09.2019 10:276 Участники ралли «Псков Ганзейский» пострадали в серьезных авариях во время соревнований. ФОТО 29.09.2019 14:1215 Псковичам приходится штурмом брать пригородные автобусы. ВИДЕО 30.09.2019 19:4613 Ульяна Михайлова допрошена в качестве подозреваемой 01.10.2019 13:433 Коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» обратился к губернатору в связи с изъятием автобусов 29.09.2019 12:362 В России изменился список документов для приема на работу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 21 тыс пассажиров за год воспользовались авиарейсом Москва-Псков-Москва

02.10.2019 11:54|ПсковКомментариев: 0

Более 21 тыс пассажиров воспользовались авиамаршрутом «Москва-Псков-Москва». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Первый рейс из столицы после восстановления авиасообщения приземлился в Пскове ровно год назад, 2 октября 2018 года. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с руководством авиакомпании «Азимут».

Маршрут обслуживают отечественные самолеты «Сухой Суперджет 100». За год они совершили 264 вылета. Средняя наполняемость каждого рейса составляет 83%.

С начала сентября самолеты авиакомпании «Азимут» перешли на зимний период обслуживания, из-за чего изменилось время отправления рейсов. Они будут совершаться по-прежнему три раза в неделю: понедельник, среда, суббота. Из столицы самолет вылетает в 10.40 и прибывает в Псков в 12.05. В обратном направлении борт вылетает в 13.25 и приземляется в Москве через 1 час 20 минут. Минимальная стоимость билета — 1 тыс 180 рублей.

Чуть позже в рамках работы по преодолению транспортной изоляции региона из Пскова был запущен еще один авиамаршрут - в Сочи. Он также показывает высокую востребованность.

Теги: #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 527 человек
02.10.2019, 12:380 Полицейские встретились со школьниками из Палкинского района 02.10.2019, 12:360 Ульяна Михайлова предлагает представителям власти определить дату слушаний по строительству завода «Титан-Полимер» 02.10.2019, 12:290 Более тысячи школьников со всей России посетят Псковский драмтеатр этой осенью в рамках программы «Моя Россия» 02.10.2019, 12:280 В Великих Луках четверо молодых людей задержаны при попытке угнать «Фольксваген»
02.10.2019, 12:191 В Овсище в Пскове отпраздновали День пожилого человека 02.10.2019, 12:120 Госпредприятие «Фармация» отметило 75 лет со дня образования 02.10.2019, 12:050 Сотрудники кадровой службы ИК-2 провели ярмарку вакансий 02.10.2019, 11:540 Более 21 тыс пассажиров за год воспользовались авиарейсом Москва-Псков-Москва
02.10.2019, 11:540 В Псковской области запрещен ввоз 45 тонн семян шоколадного дерева 02.10.2019, 11:460 Псковичи приняли участие во Всероссийском съезде директоров культурно-досуговых учреждений в Уфе 02.10.2019, 11:410 Юрий Лымарь оставил пост руководителя псковского УФСИН и возглавил управление в Пермском крае 02.10.2019, 11:280 Полицейские раскрыли кражи велосипедов в Псковской области
02.10.2019, 11:232 Банк «Открытие» выдал 1 млрд рублей по программе субсидирования Минэкономразвития 02.10.2019, 11:220 В Псковской области стартовал второй этап Всероссийской тренировки по гражданской обороне 02.10.2019, 11:170 Уроки налоговой грамотности для школьников прошли в Псковской области 02.10.2019, 11:071 Директор псковского социального учреждения присвоил более 150 тыс. рублей
02.10.2019, 11:050 «Дом Советов»: Проблемам и успехам псковского села будет посвящен прямой эфир с депутатом Андреем Козловым 02.10.2019, 10:502 Археологическое общество Псковской области приглашает на раскопки в Печоры 02.10.2019, 10:410 Россельхознадзор предотвратил ввоз в Псковскую область двух тонн «небезопасного» французского корма для кошек и собак 02.10.2019, 10:390 Жители деревни Родина двое суток провели без воды
02.10.2019, 10:367 С 1 декабря экскурсоводы будут платить за право проведения экскурсий в Псковском кремле 02.10.2019, 10:320 Квартиросъемщик ограбил хозяев в Великих Луках 02.10.2019, 10:280 Женсовет Псковского филиала Академии ФСИН России строит планы на ближайшую перспективу 02.10.2019, 10:193 Возле детского сада «Кораблик» в Пскове завершается комплексное благоустройство
02.10.2019, 10:060 34-летняя воровка украла алкоголь из магазина в Пскове 02.10.2019, 09:570 Назван новый чемпион Псковской области по шахматному блицу 02.10.2019, 09:370 «Росконтроль» назвал опасные для здоровья куриные крылья 02.10.2019, 09:260 Пенсионерка из Пустошки оштрафована за сбыт опасного алкоголя
02.10.2019, 09:161 Жизнь у моря улучшает психическое здоровье, доказали ученые 02.10.2019, 09:090 Умер композитор Гия Канчели, написавший музыку к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза» 02.10.2019, 09:080 В «Единой России» запустили «Школу здоровья» для пожилых людей 02.10.2019, 09:050 Ванная горела в коммуналке на улице Вокзальной в Великих Луках. ФОТО
02.10.2019, 09:010 Ягодник потерялся в лесу возле Соснового Бора в Себежском районе 02.10.2019, 08:540 Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов 02.10.2019, 08:410 ПсковГУ приглашает на интенсивные курсы по подготовке к ЕГЭ 02.10.2019, 08:320 Средняя зарплата промышленного дизайнера в Пскове почти в два раза меньше, чем в столице
02.10.2019, 08:221 Рестораны в жилых домах оставят на усмотрение властей регионов 02.10.2019, 08:141 Обманутых дольщиков может стать вдвое больше 02.10.2019, 08:000 На исторические беседы при храме Александра Невского приглашают псковичей. РАСПИСАНИЕ 01.10.2019, 22:380 В мускулатуре человеческого эмбриона обнаружено наследие палеозоя
01.10.2019, 22:160 Островское райпо приступило к ребрендингу 01.10.2019, 21:580 Представители ПсковГУ поделились опытом развития инжиниринга в Пскове 01.10.2019, 21:341 Джастин Бибер сыграл свадьбу 01.10.2019, 21:281 Почти на месяц закрывается для движения улица 23 июля в Пскове
01.10.2019, 21:160 Праздничный вечер, посвященный Дню пожилого человека, прошел в ДК ЛК в Великих Луках 01.10.2019, 21:050 Новые образовательные методики изучает преподаватель ПсковГУ на семинаре в Риге 01.10.2019, 20:590 Со 2 октября изменится схема движения автобусов №№2, 5, 8, 8а в Пскове 01.10.2019, 20:530 Перевозки пассажиров на ОЖД за 9 месяцев выросли на 6%
01.10.2019, 20:331 Сергей Грахов назвал комитеты, принимающие жалобы по работе управляющих компаний 01.10.2019, 20:210 Помочь храму Успения с Пароменья в генеральной уборке приглашают псковичей завтра утром 01.10.2019, 20:100 Фотофакт: Детская поликлиника. Просто ремонт… 01.10.2019, 20:010 «Шанс» отловит бездомных собак, гуляющих на детской площадке на улице Петрова в Пскове
01.10.2019, 19:592 Ситуация достаточно тяжелая - власти Псковской области рассказали о долгах в сфере ЖКХ 01.10.2019, 19:470 Комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения-2020 созданы во всех районах Псковской области 01.10.2019, 19:330 Прививки против гриппа уже сделал каждый пятый россиянин - Роспотребнадзор 01.10.2019, 19:294 В Пскове отремонтируют улицы, ведущие к лечебным учреждениям города
01.10.2019, 19:231 Александр Козловский поздравил великолучан с днем мудрого человека 01.10.2019, 19:160 WhatsApp перестанет работать на части смартфонов 01.10.2019, 18:461 Гете-Институт на форуме в ПсковГУ провел семинар о ругательствах в немецком языке 01.10.2019, 18:390 Городская историко-краеведческая олимпиада школьников началась в Пскове
01.10.2019, 18:220 Перекресток улиц Максима Горького и Конной в Пскове закроют для движения транспорта с 2 октября 01.10.2019, 18:122 ГИБДД проверит, нарушал ли Михаил Боярский правила на Невском проспекте 01.10.2019, 18:100 Псковские пограничники пресекли въезд на территорию России 21 украинца 01.10.2019, 18:030 До 14 градусов тепла прогнозируют завтра в Псковской области
01.10.2019, 17:530 Более 100 учителей приняли участие в Региональном дне немецкого языка в ПсковГУ 01.10.2019, 17:461 ВОЗ заявила о снижении смертности россиян от алкоголя 01.10.2019, 17:375 В Псковском облсовпрофе отметили Праздник мудрости 01.10.2019, 17:331 О будущем российского образования подискутировали псковские депутаты, члены Молодежного парламента, педагоги, школьники и студенты
01.10.2019, 17:296 На Инженерной в Пскове иномарка наехала на лужу и врезалась в фонарный столб. ВИДЕО 01.10.2019, 17:262 Псковичи выиграли более 10 млн рублей по купленным на почте лотерейным билетам 01.10.2019, 17:250 Восьмиклассница из Пскова стала серебряным призером «Президентских состязаний» 01.10.2019, 17:210 ВТБ улучшил условия по кредитованию жилых домов
01.10.2019, 17:200 В Пскове стартовал осенний месячник 01.10.2019, 17:182 Сергей Грахов разъяснил невозможность установить через центральное отопление домов Псковской области одинаковую температуру 01.10.2019, 17:123 Граждан не будут спрашивать об уровне их доходов в ходе переписи населения 01.10.2019, 17:000 В России планируют изменить правила получения гражданства
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.