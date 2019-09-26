Общество

В Овсище в Пскове отпраздновали День пожилого человека

В День пожилого человека сотрудники библиотеки псковского микрорайона Овсище устроили для местных жителей почтенного возраста. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ, помощь в организации и проведении мероприятия, состоявшегося 1 окбяря, оказала команда депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова.

«Он поздравил участников встречи с памятной датой, призванной обратить внимание на людей, умудренных жизненным опытом, прислушаться к их советам», - добавили в пресс-службе ведомства.

Григорий Стороненков отметил, что каждый жизненный этап для человека особенный. В молодости и зрелости люди засевают поле своими поступками, а сейчас - пожинают плоды: пользуются заработанным авторитетом, опытом и т.д. Депутат пожелал гостям праздника всегда быть в центре внимания близких людей.

В пресс-службе сообщили, что каждый из участников праздника в этот вечер смог проявить свои таланты, выступить с творческим подарком. Мероприятие прошло в теплой дружеской атмосфере за чаепитием с пирогами.