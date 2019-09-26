Общество

Псковские депутаты обсудили взаимодействие с ветеранами

Депутаты Псковской городской Думы встретились с председателями первичных организаций Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (пенсионеров) Пскова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ, совещание было приурочено к состоявшемуся 1 октября Дню пожилого человека.

«И. п. главы Пскова Елена Полонская открыла мероприятие словами поздравления и благодарности в адрес ветеранов за их многолетний труд, образцовую жизнь и огромную помощь городским властям в работе с пенсионерами и пожилыми людьми. Она отметила, что встреча призвана наладить контакты депутатов с председателями ветеранских "первичек" на своих избирательных округах для дальнейшего активного взаимодействия», - сообщили в ведомстве.

«Мое искреннее желание, чтобы мы все помогали друг другу, активно сотрудничали и получали добрые плоды нашей совместной работы», - подчеркнула Елена Полонская и передала слово председателю Совета ветеранов города Пскова Виктору Гаврилову.

Как добавили в пресс-службе, он рассказал, что ранее в Пскове работало 17 первичных ветеранских организаций, которые взаимодействовали с домоуправлениями. Те в свою очередь оказывали финансовую и кадровую поддержку, но времена изменились.

«Мы неоднократно обращались в управляющие компании за помощью, но откликнулись единицы. Тогда мы приняли решение сотрудничать с депутатами на избирательных округах», - сказал председатель Совета ветеранов и подчеркнул, что такое сотрудничество дает возможность быть ближе к людям, к их вопросам и проблемам, понимать обстановку изнутри и работать с избирателями напрямую.

Виктор Гаврилов также отметил, что многие депутаты поддержали инициативу и ответственно подошли к вопросу сотрудничества. В знак признательности Совет ветеранов подготовил благодарственные письма в адрес депутатов Псковской гордумы, которые были вручены в ходе совещания.

Заместитель председателя Совета ветеранов Вера Нечаева рассказала, что на сегодняшний день в городе 38 действующих первичных организаций Всероссийской общественной организации ветеранов, основным направлением работы которых является социальная, патриотическая и культурно-массовая деятельность.

«Работа по избирательным округам - это работа непосредственно по месту жительства, а значит, возможность охватить как можно больше людей», - сказала Вера Нечаева.

Также она подчеркнула, что члены ветеранской организации - люди активные, старательные, ответственные.

«Вместе - мы большая сила. Мы стараемся дойти до каждого ветерана, посетить на дому, выслушать, оказать внимание и необходимую помощь. А если объединить усилия, мы сможем совершать большие дела», - заключила Вера Нечаева и поблагодарила и. п. главы Пскова Елену Полонскую, за инициирование совещания, где ветераны и депутаты могут поближе познакомиться, обменяться контактами и поддерживать связь в дальнейшем для решения необходимых вопросов.

Депутат Галина Неваленная в свою очередь, рассказала о проекте «Старшее поколение», инициированном губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, согласно которому пенсионеры и ветераны могут получить необходимую медицинскую помощь без очередей, либо обследоваться на дому в удобное для них время. Депутат по округу №13 попросила председателей ветеранских организаций оказать содействие в распространении этой информации.