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Общество

Более половины россиян не захотели отправлять детей на учебу за рубеж

02.10.2019 13:59|ПсковКомментариев: 0

Более половины (59%) не хотят, чтобы их дети и внуки получали высшее образование за границей, пишет «Интерфакс».

По информации ВЦИОМ, основная причина отсутствия такого желания - удовлетворенность качеством российского высшего образования. Другая причина, по данным опроса, состоит в стоимости обучения, которая в России ниже, чем за границей.

Также выяснилось, что почти каждый третий россиянин (30%) желает, чтобы его дети и внуки получили высшее образование в заграничных вузах,

Согласно результатам социологического исследования, в том, чтобы дети и внуки имели иностранный диплом, заинтересованы, преимущественно, 51% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет и 43% респондентов возрастной категории от 25 до 34 лет.

В списке стран, куда следовало бы направить детей на обучение, лидируют Великобритания, Германия и США.

По данным ВЦИОМ, основной причиной желания отправить своих детей на обучение в зарубежные вузы является представление о том, что именно там дают качественное образование, а также мнение о том, что именно таким образом возрастают шансы получить в перспективе интересную и высокооплачиваемую работу.

«Глобализация образования не угрожает национальной идентичности, но дает молодым людям превосходные стартовые возможности в их карьере. Такого взгляда придерживаются многие россияне, ориентированные на качественное образование для своих детей. Они ожидают, что в ходе обучения студенты получат уникальные, редкие для нашей страны знания, навыки и образцы поведения, которые позволят быть конкурентоспособными на рынке труда своей страны. Но все же преобладают те, кто считает, что российское высшее образование дает не худшие шансы для того, чтобы начать интересную трудовую биографию», - комментирует результаты опроса директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов, которого цитирует пресс-служба социологического центра

Теги: #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
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