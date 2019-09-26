Общество

Псковский Красный Крест организовал юбилейное торжество для ветерана труда

Псковский Красный Крест благодаря президентским грантам получил возможность организовать юбилейные торжества для 85-летних псковичей из числа детей войны. За два года реализации проектов, получивших поддержку Фонда президентских грантов, для 10 юбиляров-псковичей были проведены праздничные мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Красного Креста.

Одиннадцатая ретро-вечеринка была посвящена юбилею Ольги Шкабариной, ветерану труда, человеку с активной жизненной позицией и неравнодушной душой. Развлекательную программу подготовили и провели бессменные партнеры юбилейных торжеств – вокальная группа хорового коллектива из Пыталово «С песней по жизни» под руководством заслуженного работника культуры России Маргариты Михайловой.

Для именинницы звучали поздравительные стихотворения, пожелания здоровья, добра и благополучия, любимые песни советской эпохи. Особый подарок юбиляру подготовили участницы танцевального коллектива «Триана», которые исполнили зажигательные танцы под испанскую музыку и звук кастаньет. Ольга Шкабарина осталась под большим впечатлением от праздника, который устроил для нее Красный Крест. «Большое спасибо Вашей организации за это торжество, а всем гостям спасибо за теплые слова, которые вы подготовили для меня. Я не ожидала, что меня ждет такой праздник!», - поблагодарила она организаторов.

Напомним, что ретро-вечеринка проводились в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.