Общество

Псковская трудовая инспекция оштрафовала порховский агрохолдинг

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Агрохолдинг "Порховский"», которое занимается животноводством и растениеводством. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве, согласно части 2 статьи 5.271 КоАП РФ, наложен штраф.

«В ходе внеплановой проверки, выявлены нарушения трудового законодательства: в организации не проведена специальная оценка условий труда, не обеспечено информирование работников об условиях труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, о положенных в этом случае компенсациях. Выдано предписание об устранении нарушений», - заключили в ведомстве.