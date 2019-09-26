Общество

В Пскове «Северную орхидею» привлекли к ответственности за нарушение трудового законодательства

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Северная орхидея». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве, деятельностью ООО является розничная и оптовая торговля.

«В ходе внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства по заявлению работника установлено: заработная плата работодателем выплачивалась один раз в месяц, денежная компенсация за задержку не начислена, расчетный лист с указанием начисленных сумм на руки работникам не выдается», - добавили в трудовой инспекции.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в отношении ООО назначено административное наказание в виде штрафа, в соответствии с частью 6 статьи 5.27 КоАП.